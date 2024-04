El romántico y apasionado primer beso de Florencia y Nicolás en Gran Hermano

"¿Qué?", contestó ella con voz tierna. "Vení", le dijo él. Y los dos se encerraron en el baño del SUM y se dieron un apasionado y romántico primer beso.

Al salir del baño, contentos por ese primer e importante acercamiento, no dudaron en besarse a la vista de todos para blanquear el romance y fueron aplaudidos.

Al otro día, varios de sus compañeros le preguntaron a Nico por lo que había pasado y lo que sentía hacia Flor.

Hace tiempo que se notaba la buena onda y atracción entre los dos más allá de la amistad y ahora se dejaron llevar por los sentimientos. Viva el amor.

Emma se enojó con Florencia y ella tomó una picante decisión en Gran Hermano

En las últimas horas se dio un durísimo cruce entre Emma Vich y Florencia Regidor en la casa de Gran Hermano, Telefe, que evidencia que la convivencia entre los dos pasa por un difícil momento.

El cordobés se enojó con una actitud que tuvo su nueva compañera de reality al dejarlo expuesto con el grupo y se lo dijo en una conversación en privado que tuvieron en una de las habitaciones.

Emma se mostró con caras de pocos amigos y le marcó lo que le molestó a Florencia: "Es una falta de respeto, no te das cuenta, me tratás para el or.. bolu.. y yo no tengo ganas de que me traten para el or..", le dijo sin vueltas.

"¿Cuándo te traté para el or..? Decime las cosas en la cara bolu.. Hablame porque no es bueno guardarse las cosas", se defendió la nueva participante.

"No tengo ganas de hablar con vos Flor, todo bien", le dejó en claro Emma. Y ella insistió: "¿Por qué? ¿Qué te hice?". A lo que Emma le explicó contundente: "Salir corriendo a gritar que te dije chusma y te dije mentirosa cuando te dije una boludez en joda".

En las redes trascendió que tras esta tensa charla, Florencia Regidor se habría acercado al confesionario para pedirle a Gran Hermano la fulminante, herramienta que ya había utilizado Alfa.