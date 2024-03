Emma se enojó con Florencia y ella tomó una picante decisión en Gran Hermano

Emma se mostró con caras de pocos amigos y le marcó lo que le molestó a Florencia: "Es una falta de respeto, no te das cuenta, me tratás para el or.. bolu.. y yo no tengo ganas de que me traten para el or..", le dijo sin vueltas.

"¿Cuándo te traté para el or..? Decime las cosas en la cara bolu.. Hablame porque no es bueno guardarse las cosas", se defendió la nueva participante.

"No tengo ganas de hablar con vos Flor, todo bien", le dejó en claro Emma. Y ella insistió: "¿Por qué? ¿Qué te hice?". A lo que Emma le explicó contundente: "Salir corriendo a gritar que te dije chusma y te dije mentirosa cuando te dije una boludez en joda".

En las redes trascendió que tras esta tensa charla, Florencia Regidor se habría acercado al confesionario para pedirle a Gran Hermano la fulminante, herramienta que ya había utilizado esta semana Alfa.

Veremos si Flor y Emma logran hacer las paces tras esta tensa charla.

emma florencia gran hermano.jpg

El descuido íntimo de Florencia que hizo que cortaran la transmisión en Gran Hermano

En la casa de Gran Hermano se realizó una vez más la prueba semanal con el objetivo de lograr conseguir el presupuesto para los compras. Sin embargo, en medio del desafío Florencia Regidor sufrió un imprevisto que obligó a interrumpir la transmisión.

La prueba en este caso consistía en lanzar utensilios para poder explotar unos globos que se encontraban colgados. De esta forma, cuando la jugadora comenzó a lanzar, el top blanco que llevaba puesto se deslizó ligeramente e hizo que su pecho quedara expuesto más de lo debido.

Apenas la producción se dio cuenta de lo que estaba sucediendo cortaron la transmisión por unos segundos dejando en su lugar el logo del programa con el anuncio de "Ya volvemos con la casa de vivo". De igual forma, rápidamente el clip se volvió viral en las redes y muchos opinaron acerca de lo sucedido con la participante.

"Tendría que haberse puesto una remera o un top deportivo, pero te puede pasar", "Fue un accidente como a cualquiera le puede pasar", "Como los gusta andar incómodas con tal de verse bien", "No debió ponerse esa remera para hacer ese juego", "Ya empezó mal llevando ese top que se cae solo", fueron algunas de las reacciones.