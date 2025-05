Revelaron el destino de Mauro Icardi, en medio de una interna feroz con el Galatasaray

“Es un poco lo que Wanda decía: que lo ve muy perdido”, acotó Matías Vázquez. A su turno, Angie Balbiani sumó una versión que llamó la atención: “Tengo una información que dice que a Icardi no le estaría importando mucho lo que piensa el Galatasaray”.

“Ah, ya se jubila del fútbol”, lanzó el conductor con ironía. “No lo digo con maldad ni con saña, pero él tiene mucha intención de venir a jugar a Latinoamérica. Obviamente que sería ideal Argentina, aunque ama a los turcos, está con ganas de estar más cerca”, precisaron.

“Sería lo más lógico si Wanda quiere quedarse en la Argentina con los hijos”, reflexionaron. “En River… su intención era jugar en River”, aportó Angie. “Por favor, en River no. River es un club al que no le gusta el conventillo. Muchas autoridades están atentas a lo que se dice en las páginas de River”, advirtió Pochi de Gossipeame.

“Si los turcos le bajan el pulgar a Icardi, va a pasar a ser otro tipo de rockstar, porque en Argentina esto va a ser un infierno, esta novela la vamos a vivir toda la vida”, opinó Vázquez. Y concluyeron con una pregunta que dejó más dudas que certezas: “Fueron a un festival en Brasil… ¿no habrá ido a hablar con algún club durante su recuperación física?”.

Andrés Nara disparó fuertísimo contra Mauro Icardi y La China Suárez: "Yo sabía que..."

Para evitar problemas con sus hijas, en el último tiempo, Andés Nara se ha mostrado esquivo con la prensa. Aunque siempre lo hemos visto amigo de las cámaras, el hombre trata de no hablar demasiado para no generar luego enojos familiares.

Sin embargo, en una nota reciente con Puro Show (El Trece), el mediático se refirió al revuelo que se armó por la presencia de La China Suárez en el reencuentro de sus nietas con Mauro Icardi.

"Son cosas que ya sabía que iban a pasar", afirmó sobre el incumplimiento por parte del jugador de no llevar a su pareja a dicha revinculación.

"Wanda no está en contra de la unión de las nenas con el padre, todo lo contrario. Las nenas lo aman también, no hay ninguna duda", explicó.

Andrés advirtió por qué La China no debería haber sido parte de la revinculación. "Lo que pasa es que sucedieron ciertas cosas en su matrimonio en las cuales, obviamente, las nenas entienden todo y están afectadas. El conflicto de la separación no fue Elián, fue otro personaje (en referencia a la China). Ese personaje las chicas saben quién es", sostuvo.

Finalmente, cuando le preguntaron por la actriz, Andrés dijo que "no le va ni le viene". "No me gusta el historial de ella de situaciones que ha vivido", cerró.