Florencia enfrentó a Nicolás en Gran Hermano y lo dejó completamente expuesto: "¿Con quién hablaste?"

Si bien los jugadores decidieron no contar lo que vieron, la joven no se pudo contener y enfrentó a su pareja en una explosiva charla. “¿Vos me cuidas?”, le preguntó Florencia sin revelar más detalles.

"¿Por qué me preguntas eso?", deslizó Nico y ella aseguró: "¿Vos le dirías a tus amigos que no me voten? No, porque te chup.. un huevo, si vos gustaras de mí, no querrías que me vaya". “Si yo te ofrecí jugar con nosotros...", retrucó él.

Sin embargo, Flor insistió en su postura y expresó: "Aparte te morís porque juegue con ustedes. Para juntar una personita más para tener votos, pero cuando me tengan que fletar, lo hacen". “Nunca haces lo que sentís vos, siempre escuchas, escuchas y te lleva a hacer cosas que no quieres, ¿Me vas a decir que no?”, agregó.

En ese momento Grosman comenzó a ponerse nervioso y exclamó: "¿Con quién hablaste de esto?". “Conmigo misma, son cosas que observo. Te veo, veo como salir después de hablar con ellos y las decisiones que toman ellos. Te veo mal”, insinuó la oriunda de Lomas de Zamora.

Finalmente siguieron discutiendo un largo rato hasta que Flor decidió abandonar la conversación y su novio quedó sentado en sillón con una mirada completamente descolocada.

La tremenda comparación que hizo Florencia entre Nicolás y Joel en Gran Hermano: "Mejor que vos"

Los participantes de Gran Hermano (Telefe) Florencia Regidor y Nicolás Grosman viven en un constante ida y vuelta. Los jóvenes tienen una tensa relación y en las últimas horas hubo otro enfrentamiento con varios reclamos.

Durante una charla con Nicolás, la jugadora disparó: “Lo hice porque me lo dijo Zoe, que me dijo ‘si no le das bola, te busca más’. Si no te doy bola me buscás más, pero cuando te doy bola... no existo, soy un ente, soy un chabón, un Cacho para vos”.

“¿Sabés qué tuve que hacer? Hacer lo mismo que hacés vos, ignorarte. Cuando te ignoré me dijiste ‘ay, ¿qué te pasa?’. Yo me comporté esos días como te comportaste conmigo”, agregó Florencia.

Pero esto no fue todo, porque Regidor hizo una comparación entre Nicolás y Joel Ojeda. "Joel hacía muy ricos mates...¿Y? ¿Sabes qué? Ese día que bailamos, bailó mejor que vos", lanzó sin filtro. "¿Él bailo mejor con vos?", le preguntó el 'Bro'. "Sí, porque no estaba así mirando las cámaras. A ver quién lo enfocaba, a ver si sus amiguitos le decían algo", le respondió filosa.