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Luisana Lopilato reveló el dramático momento que vivió con su hermano Darío: "Me salvó la vida"

Luisana Lopilato sorprendió en Otro día perdido al revelar un recuerdo de su infancia: un accidente en el que su hermano Darío le salvó la vida.

31 mar 2026, 15:00
luisana lopilato y dario
luisana lopilato y dario

La presencia de Luisana Lopilato en Otro día perdido (El Trece) tuvo un momento inesperado. En el ciclo de Mario Pergolini, la actriz compartió un relato íntimo de su niñez: un accidente que vivió en la “Plaza del Trébol” y que terminó marcándola para siempre gracias a la reacción de su hermano Darío.

Todo surgió cuando, en el primer programa del año, le mostraron un mapa de Parque Chas, el barrio donde creció. Entre risas y nostalgia, la actriz recordó aquel espacio y sorprendió con una confesión: “Me acuerdo perfectamente de esa plaza. Me he electrocutado ahí. Nadie lo sabe, nunca lo conté. Tengo hasta una marca en la mano y todo”.

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Luisana relató que tenía ocho años y había ido a acompañar a Darío, que jugaba al fútbol en ese lugar. Mientras esperaba, se entretuvo cerca de un poste de luz en malas condiciones y el juego se transformó en peligro: “Me empecé a electrocutar”.

La situación fue crítica y pudo haber terminado en tragedia. Sin embargo, la reacción de su hermano fue decisiva: “Mi hermano me vio desde la cancha, salió y me pegó una patada”, recordó. Ese golpe fue lo único que logró separarla del contacto eléctrico.

Conmovida, Lopilato cerró con una frase contundente que resume la magnitud de lo ocurrido: “Si él no hacía eso me moría. Mi hermano me salvó la vida”.

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Cómo es la estricta educación de los hijos de Luisana Lopilato

El lunes 30 de marzo, Luisana Lopilato fue la primera invitada de la segunda temporada de Otro Día Perdido, el ciclo nocturno que conduce Mario Pergolini en El Trece. En una charla distendida, la actriz repasó aspectos de su vida personal y profesional y dejó varias definiciones que llamaron la atención.

Durante la entrevista, Lopilato habló de su presente laboral y de su relación con Michael Bublé, con quien mantiene un vínculo consolidado desde hace años. También se refirió a su rol como madre de Noah, Elías, Vida y Cielo, un papel que -según destacó- asume con total compromiso. En ese marco, sorprendió al contar cómo maneja la educación de sus hijos incluso en los períodos de descanso.

"En Canadá, ellos tuvieron dos semanas de vacaciones. Pero en vez de darles las dos semanas, les di una", reveló entre risas, reconociendo que su decisión puede parecer exigente.

La actriz explicó que durante la segunda semana organizó actividades para que sus hijos no perdieran ritmo académico: “En la segunda semana les dije a los chicos: ‘Vamos a ver a Lilon, aunque sea una hora cada uno, para repasar lo que necesitan repasar’”, detalló.

Según contó, esa docente los acompaña en distintas materias: “Es una maestra, gracias a Dios, y es maestra de universidad, entonces puede agarrar a la más chiquita y darle una hora, un poquito”.

Convencida de la importancia de la educación, Lopilato hizo hincapié en una asignatura clave: “Para mí la matemática es re importante. Yo soy malísima y me cuesta”, admitió con sinceridad.

Finalmente, dejó una reflexión sobre la seguridad y confianza que busca transmitirles: “Siempre se los digo: cuando estén en el colegio con todos los amiguitos, es importante que estén seguros”.

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