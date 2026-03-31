Luisana Lopilato reveló el dramático momento que vivió con su hermano Darío: "Me salvó la vida"

Conmovida, Lopilato cerró con una frase contundente que resume la magnitud de lo ocurrido: “Si él no hacía eso me moría. Mi hermano me salvó la vida”.

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Cómo es la estricta educación de los hijos de Luisana Lopilato

El lunes 30 de marzo, Luisana Lopilato fue la primera invitada de la segunda temporada de Otro Día Perdido, el ciclo nocturno que conduce Mario Pergolini en El Trece. En una charla distendida, la actriz repasó aspectos de su vida personal y profesional y dejó varias definiciones que llamaron la atención.

Durante la entrevista, Lopilato habló de su presente laboral y de su relación con Michael Bublé, con quien mantiene un vínculo consolidado desde hace años. También se refirió a su rol como madre de Noah, Elías, Vida y Cielo, un papel que -según destacó- asume con total compromiso. En ese marco, sorprendió al contar cómo maneja la educación de sus hijos incluso en los períodos de descanso.

"En Canadá, ellos tuvieron dos semanas de vacaciones. Pero en vez de darles las dos semanas, les di una", reveló entre risas, reconociendo que su decisión puede parecer exigente.

La actriz explicó que durante la segunda semana organizó actividades para que sus hijos no perdieran ritmo académico: “En la segunda semana les dije a los chicos: ‘Vamos a ver a Lilon, aunque sea una hora cada uno, para repasar lo que necesitan repasar’”, detalló.

Según contó, esa docente los acompaña en distintas materias: “Es una maestra, gracias a Dios, y es maestra de universidad, entonces puede agarrar a la más chiquita y darle una hora, un poquito”.

Convencida de la importancia de la educación, Lopilato hizo hincapié en una asignatura clave: “Para mí la matemática es re importante. Yo soy malísima y me cuesta”, admitió con sinceridad.

Finalmente, dejó una reflexión sobre la seguridad y confianza que busca transmitirles: “Siempre se los digo: cuando estén en el colegio con todos los amiguitos, es importante que estén seguros”.