Cuál es la millonaria fortuna que Maxi López deberá pagarle al club suizo para terminar con el escándalo

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En paralelo, trascendió que en los últimos días el exfutbolista viajó a Suiza para mantener un encuentro cara a cara con Schelloto. En ese contexto, y según detalló Paradiso, le habría asegurado que regularizará la situación pendiente. Sin embargo, hasta ahora ese compromiso no se habría concretado.

Cabe recordar que el acuerdo original contemplaba un desembolso total de 7 millones de euros en un plazo de cinco años para quedarse con una porción significativa del club. Pero tras la falta de pago, el vínculo contractual se dio por terminado y López dejó de formar parte de la estructura societaria. Aun así, la obligación económica correspondiente al período en el que fue socio continúa vigente, y desde el club insisten en que deberá hacerse cargo.

Así las cosas, el objetivo del Paradiso FC es claro: recuperar el dinero adeudado por los meses en los que Maxi López estuvo involucrado en la gestión, mientras que el resto del contrato quedó sin efecto tras la ruptura del acuerdo inicial.

Maxi López debe poner medio millón de dólares - captura Lape Club Social Informativo

Cómo salió a la luz la escandalosa situación de Maxi López acusado de estafa por el club suizo

El regreso definitivo de Maxi López a la Argentina volvió a ponerlo en el centro de la escena, pero no precisamente por cuestiones deportivas. Su presente económico y judicial quedó bajo la lupa, y en el programa Puro Show (El Trece), Fernanda Iglesias no dudó en lanzar una acusación contundente al describirlo como “estafador de amigos”.

Según se había dado a conocer en 2022, el exfutbolista habría avanzado en la compra de una parte del Birmingham City FC, aunque aquella operación nunca terminó de concretarse como se había anunciado. En ese contexto, Iglesias brindó detalles sobre la estructura detrás de esa movida: “Maxi López tiene una SRL en el Reino Unido, que se llama MaxCo, que la fundó con un argentino que se llama Cristian Codoma, por eso MaxCo. Es una SRL y esta empresa es la que firma el contrato”.

Pero lo más llamativo llegó después, cuando la panelista profundizó sobre la situación de esa firma: “El patrimonio de la empresa, es de dos libras”, afirmó, para luego sentenciar sin vueltas que se trataría de “una empresa fantasma”.

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El conflicto se intensificó cuando López se habría presentado públicamente como accionista del club inglés sin contar aún con la aprobación formal de la liga. Esa decisión le habría traído consecuencias legales: “Ellos enfrentan una especie de juicio por haberse puesto a trabajar en el club sin ser todavía los propietarios… Les dan como una especie de probation, que les hacen pagar 45 mil libras de pena”, explicó Iglesias, dejando en claro el impacto de esa maniobra.

En paralelo, su paso por Suiza tampoco habría tenido un mejor desenlace. Allí, López no habría cumplido con el compromiso de invertir el 40% del presupuesto anual del FC Paradiso, lo que terminó generando un fuerte quiebre con Ezequiel Schelotto, quien pasó de ser su amigo a ocupar el rol de vicepresidente del club.

Como si fuera poco, otro emprendimiento también terminó en fracaso. Se trató de un restaurante que impulsó junto a un grupo de rugbiers: “Se juntó con unos rugbiers y les ofreció un negocio… por 90 mil libras, pero a los tres meses los cerraron por remodelaciones, y después cerró definitivamente”, relató la periodista.

El cierre de esta historia fue igual de controvertido. “Los rugbiers le reclamaron las 90 mil libras de depósito. Y Maxi los bloqueó a todos… Es traicionero de amigos. Traicionó a sus amigos, eso seguro”, concluyó Iglesias, dejando una de las definiciones más duras sobre el exdelantero.