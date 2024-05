Bautista rompió las reglas en Gran Hermano y exigen una dura sanción

Así las cosas, se viralizó un clip del participante uruguayo hablando con Nicolás Grossman y Martín Ku y los fanáticos estallaron. "Capaz subo a Virginia o a Zoe", expresó Bautista sin filtro.

"Recordemos que a PALOMA le sacaron TODOS sus beneficios de LIDER por hablar sobre su decisión, deberían hacer lo mismo en este caso", escribió la cuenta @TronkOficial al publicar el video.

Por su parte, los demás usuarios también expresaron su malestar y escribieron: "Espero que respeten lo que le hicieron a paloma", "Muy mal la verdad, le tendrían que anular todos los beneficios", "Capaz es lo q busca, no salvar a ninguno para q la placa quede así".

Embed

Denisse cruzó con todo a Coti Romero por su vínculo con Bautista en Gran Hermano

Este lunes, la eliminada de Gran Hermano, Coti Romero, estuvo hablando con los analistas de su juego, y la exparticipante Denisse González, quien también estaba en el piso, la cruzó por el vínculo con su chico Bautista Mascia.

"Yo le quiero hacer una pregunta a Coti, más que nada porque esto es un poco más personal, yo no tengo ningún problema con que te guste Bauti, porque es cierto que en la casa se incrementan mucho las emociones y uno no elige quién le gusta. Lo que sí me gustaría preguntarte es por qué elegiste hacer terapia en el confesionario con toda la Argentina, y decírselo a personas que conocías hace tres semanas, en vez de sentarlo a Bauti, que sabés que es re buen tipo, y decirle lo que te pasaba", disparó Denisse.

La rubia, entonces, explicó: "En realidad lo hice en el confesionario con el psicólogo, hablé con él porque no sabía qué hacer. Y después, en un momento salgo llorando y me ve Pali (Méndez), que cuando me veía llorando se acercaba".

Ahí, intervino el conductor Santiago del Moro, quien acotó: "¿Pero vos te enamoraste posta? Yo pensé que era todo un verso". "Sentía atracción. Me atrajo bastante, pero me negaba a sentirlo", se sinceró Coti.