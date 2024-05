Gran Hermano 2023: la angustia de Martín Ku tras la eliminación de Zoe Bogach

Otros de los más afectados con la sorpresiva partida de Zoe fue Bautista Mascia, uruguayo con el que Bogach había construido una amistad en la casa.

Nicolás Grosman se mostró menos afligido con la salida de su amiga porque se quedó en la casa su “novia”, Florencia Regidor, con quien Zoe quedó mano a mano en la placa.

La reacción de Martín Ku tras la eliminación de Zoe en Gran Hermano

Martín “Chino” a Darío Martínez Corti: -No, no, no. ¡Increíble!

Bautista Mascia: -¡Qué bajaza!

Chino: -Zoe, boludo... Che (Emma), me dolió. Me dolió lo de Zoe.

Emma Vich: -Sí, es una iconic. Una original. Ahora somos un original menos. Somos seis.

Chino a Mateo, amigo de Nicolás Grosman: -Me dolió lo de Zoe. Amigo, la subí yo a placa.

Mateo: -Obvio que sí, pero ya sabés cómo funciona esto.