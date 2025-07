Zoe Bogach se burló de la peor manera de una postulante de Gran Hermano y la cancelaron sin piedad

Las redes no tardaron en reaccionar. Comentarios como "Villereada es no saber hacer 25-9 mentalmente, pero bueno", "Me sorprende más que tenga que pedir ayuda para saber a qué edad la tuvo", "Ni contar sabe", "Es más villero no saber contar" y "Para eso no hay clases sociales, podés ser rica y quedar embarazada a los 15" inundaron la publicación, cuestionando la actitud clasista y despectiva de Zoe.

Esta no es la primera vez que la ex hermanita queda en el ojo de la tormenta por sus declaraciones. Pero en esta ocasión, sus palabras generaron un rechazo generalizado, poniendo nuevamente en debate los límites del humor y la responsabilidad de los influencers en redes.

Tremenda acusación contra la ex Gran Hermano Zoe Bogach: "Hace meses"

Zoe Bogach, ex participante de Gran Hermano 2023, volvió a ser noticia tras quedar en el centro de una nueva polémica. En esta ocasión, una marca de indumentaria femenina decidió escracharla públicamente en redes sociales por no cumplir con un acuerdo comercial que, según afirmaron, había sido pactado hace meses.

A través de un comentario en Instagram, la empresa reveló que le enviaron un set de productos para que los promocione en sus redes a cambio de canje, pero eso nunca sucedió. “¡Hola, Zoe! Te venimos contactando por mensaje hace meses por un set que te enviamos de canje y aún esperamos la mención y el contenido”, escribieron desde la cuenta oficial de la marca, visiblemente molestos por la falta de respuesta.

El reclamo no tardó en viralizarse y provocó reacciones entre los seguidores de Zoe, quienes se mostraron sorprendidos por la situación y expresaron su curiosidad por conocer más detalles. Comentarios como "'Cuenten más'; '¿Y respondió?'; 'Quedamos con intriga'" comenzaron a circular en la publicación donde la empresa hizo su descargo, dando cuenta del interés que generó el conflicto entre los usuarios.

Según trascendió, la influencer habría recibido la indumentaria meses atrás y, desde entonces, la marca intentó comunicarse en reiteradas oportunidades sin obtener respuesta alguna. El enojo de la firma parece haberse acumulado hasta el punto de optar por hacerlo público, en busca de una reacción por parte de la ex hermanita.

Hasta el momento, Zoe Bogach no se pronunció sobre el tema ni dio señales de querer aclarar la situación, lo que aumentó aún más las especulaciones y críticas en su contra. Esta no es la primera vez que la ex GH queda en el ojo de la tormenta, y todo indica que su imagen pública sigue generando controversias.