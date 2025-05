María Fernanda Callejón atraviesa otro duro momento: importante deuda y crisis con Fernando Gamboa

Según comentaron en el ciclo Puro Show (El Trece), la actriz y panelista estaría teniendo problemas para hacer frente a los pagos de las cuotas de la camioneta con la que circula, la cual habría sido parte del arreglo al momento de separarse del padre de su hija.

"Le llegó una intimación para regularizar los pagos y desde la concesionaria advierten que de no hacerlo, se procederá al cobro obligatorio. Pero mientras tanto, hay prohibición para seguir circulando con el vehículo", detalló sobre el inconveniente Fernanda Iglesias.

En ese sentido, la periodista aportó datos de la fuerte crisis y rumores de separación que vive la actriz con el ex futbolista Fernando Gamboa tras más de dos años en pareja.

"Me cuentan que estaría en crisis con Fernando Gamboa. Ella vive en Pilar y cuando viene a Capital, siempre se quedaba en la casa de él y ahora se está quedando en un hotel", indicó.

Y apuntó al respecto: "Ya no suben fotos juntos y la semana pasada Fernanda lo dejó de seguir en Instagram y ahora lo volvió a seguir. Algo pasa ahí que ellos no están juntos y hace como un mes".

"A mí alguien allegado a ella me confirman que están separados", concluyó Fernanda Iglesias sobre la separación entre la actriz y el ex futbolista.

La palabra de Ricky Diotto en medio de la polémica con María Fernanda Callejón: "Ella..."

En plena guerra con María Fernanda Callejón, su ex Ricky Diotto habló en LAM (América TV) tras la audiencia fallida. "De la otra parte hicieron un mundo", remarcó.

Días atrás, la expareja tuvo una audiencia en la que no se llegó a ningún acuerdo. Según la versión de Diotto, él propuso vender la casa que tienen en común para comprarle un departamento a la hija que tienen en común, Giovanna, y Callejón habría pedido dividir la venta del inmueble.

"Yo no quiero hablar, ya saben, no me gusta exponer las cosas, no me gusta que me vengan a buscar al trabajo", comenzó diciendo el odontólogo cuando lo abordó el cronista del ciclo de espectáculos, Rodrigo Bar.

Y agregó: "Todo tendría que haber quedado en privado,estoy muy cansado, hablo por educación". "De la otra parte hicieron un mundo y me encuentro siempre con que me esperan en el trabajo. Yo no tengo nada para decir, estoy viviendo hace tres años un calvario", sostuvo.

"Quiero que esto termine de una vez por todas. Hice todos los ofrecimientos que pude. Dije que no quería quedarme con nada. Mi única propuesta fue comprar un departamento para mi hija, alquilarlo y con eso alquilar otra cosa para que ella no pierda el centro de vida", siguió.

Luego, subrayó: "Yo puse mucho para que tengamos lo poco que tenemos, muchísimo di. Me iba de mi casa a las 6 de la mañana y volvía a las 9 de la noche. Veía el pasto solamente los fines de semana. Y me tengo que bancar esta exposición, todo este caos. Porque todos los días una cosa. A mí se me ha acusado de cualquier cantidad cosas por decir 'vamos a poner las cartas sobre la mesa'. ¿Qué querés que nos sentemos a tomar un café y te muestre todas las cosas que pago? Nos quedamos hasta mañana".