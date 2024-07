Sabrina Carballo se separó del papá de su hija a 6 meses de su nacimiento: "La convivencia fue caótica"

"Probamos la convivencia pero fue caótica. Nos queremos, nos respetamos y cuidamos a la nena. Estamos todo el tiempo comunicados y organizados por ella. La convivencia era difícil, no nos conocíamos, fue recaótico todo, somos muy distintos los dos", explicó sobre los motivos de la separación.

"Es cierto que no es lo que uno espera tener un hijo y separarse. Yo tenía claro que mi deseo era ser mamá y él también. A mí me gusta la familia, la convivencia, pero no estoy en un momento para hablar del amor. A mí siempre me gustaría que las cosas vayan bien, pero no es el caso y lo importante es ser buenos papás para Caetana", agregó.

Carballo y Potenza se conocieron en Mar del Plata, durante la temporada de verano 2023, y meses después confirmaron su relación. Ese mismo año, el 28 de diciembre, se convirtieron en padres por primera vez tras el nacimiento de su hija Caetana.

Sabrina Carballo reveló que estuvo por separarse el mismo día que su pareja le pidió casamiento

Este viernes, Sabrina Carballo estuvo en el piso de Socios del espectáculo. En el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la actriz sorprendió al contar que estuvo por separarse en el mismo día que su pareja, el ex jugador Damián Potenza, le pidió casamiento.

“Hablamos de casarnos, sí, y de hecho él me ofreció casamiento pero fue raro, medio en un momento de discusión”, comenzó diciendo, algo apenada por la historia que estaba por recordar.

"Bueno, lo voy a contar, ya fue. Él tenía todo organizado con un amigo mío que era cómplice y fuimos a comer a un lugar re lindo, hermoso, todo muy planeado. Cuándo estábamos yendo para allá discutimos y yo le dije: 'hasta acá llegué'. Él mientras hablaba con mi amigo que pobre, no sabía qué hacer", continuó.

Pese a la discusión, Sabrina Carballo aceptó la propuesta: “Todo siguió al final, comimos y hubo propuesta con anillo y todo, pero no sé, estábamos como raros. Igual le dije que sí, qué sé yo. Comimos rico, el lugar estaba lindo, me daba cosa decir que no”.

Finalmente, la actriz reveló que el motivo detrás de esa pequeña crisis fue que tenían problemas en el día a día. “Y, digamos que la convivencia fue bastante heavy”, cerró.