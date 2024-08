Inés cambió de campamento por una noche y hundió a su equipo en Survivor Expedición Robinson

“Me parece que yo tendría que haber empezado acá y Giselle allá, con eso te digo todo”, le comentó a la participante Martina Musillo del campamento Sur.

La fueguina además explicó cómo funciona el grupo rojo. Comentó que hay " un grupo sólido de cuatro personas", en referencia a Fiorela Fraccaro, Malena Kerschen, Juanchi Busilachi y Agustín P.

En otra parte, el grupo amarillo quiso saber qué opinan los del rojo sobre ellos e Inés no dio puntada sin hilo y disparó: "Piensan que son unos bolu...".

"No se guardó nada. Parecía un gaucho con las boleadoras revoleando así", comentó Goldi, del equipo amarillo, en su entrevista individual sobre lo que observó de Inés.

Giselle de Survivor Expedición Robinson cruzó fuerte a la mamá de Mauro por su traición: "Persona sucia"

Con varios participantes eliminados, este viernes comenzó el debate de Survivor Expedición Robinson en la pantalla de Telefe, con la conducción de Marley y la participación de Pía Shaw, Juariu y Fefe Bongiorno como analistas.

Así, el primer análisis y debate tuvo como protagonista a Giselle Margonari, la croupier de 42 años que resultó eliminada luego de la cruel jugada de Mauro Guarnieri, quien pergeñó un engaño para tenderle una trampa al hacerle creer que había encontrado el ídolo de inmunidad, cuando en realidad era uno falso que había hecho con la complicidad de algunos compañeros del equipo sur.

giselle .jpg

“Fue casi una humillación. No fue divertido para vos”, deslizó entonces el conductor ni bien comenzado el debate y el descargo de Giselle no se hizo esperar. “Para mi fue totalmente innecesario, no le encontré sentido, no hizo gracia, no fue divertido para nadie. Cuando pasó nadie se rio, ¿dónde estaba el chiste?. Querés humillar a una persona, ellos querían que me vaya triste y sacara el ídolo triunfante", aseguró todavía molesta y decepcionada.

Al tiempo que siguió, visiblemente molesta: "Mauro, el que tramó todo con Eugenia, yo tenía mucha afinidad con él, estaba todo bien, nos divertíamos juntos. No me iba a imaginar que era esta persona tan sucia por atrás. Mauro no quiere a nadie, ni a su propia madre”.

Giselle y madre de Mauro - captura Survivor Expedición Robinson.jpg

Fue en ese momento, cuando desde la tribuna se oyó la voz de la madre del empleado administrativo irrumpir al grito de "A mi me quiere", y expuso: "Si ella se sintió ofendida le pido disculpas en nombre de Mauro, siempre recordándole que mi hijo está jugando. Él es una excelente persona”.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que la hermana de Giselle saltó en defensa de la exparticipante. “Ella es auténtica, ese fue el problema, no es falsa. Debería haber disimulado, haberse acercado al grupo más fuerte. Tendría que haber actuado con más falsedad como actuó la mayoría. Es un juego, como dice la mamá de Mauro, y uno se mueve a donde le conviene”, disparó instalando tensión en el estudio.