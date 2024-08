Quién fue la última eliminada de Survivor Expedición Robinson

Inés Lucero, la más conflictiva del grupo, decidió utilizar el ídolo de inmunidad y Julieta Clemente se convirtió en la novena eliminada del reality.

Inés obtuvo tres votos, sin embargo quedaron anulados al usar el beneficio que encontró episodios atrás. Fiorela Fraccaro y Agustín Monzón recibieron un voto cada uno, y Julieta, tres.

Cuando el conductor Marley le anunció el resultado, la estudiante de abogacía quedó impactada. Ahí, el presentador le preguntó: “¿Sentís que hubo gente que no te contó lo que iba a pasar?”.

“Sí, hubo tres votos y éramos ocho. No me quería ir”, afirmó la reciente eliminada. “Igual vuelvo a casa, vuelvo con mi familia, pero sí, me siento traicionada. No sé qué es lo que se me pasó en realidad, no lo sé”, expresó.

Inmediatamente, Julieta observó a sus compañeros y les pidió que le dijeran quién de ellos la votó y por qué. Acto seguido, Agustín Pérez le reveló que la votó y le explicó que lo hizo porque no tuvieron una buena relación.

Antes de irse, Julieta le respondió ofendida que la alegra “no tener que convivir más con una persona de casi 40 años que parece de 12”.

Samanta rompió en llanto al convertirse en la octava eliminada de Survivor: "Estoy desilusionada"

Este miércoles, en Survivor Expedición Robinson (Telefe), la participante Samanta Herdt, del campamento Sur, se convirtió en la octava eliminada del reality.

En el Concejo Tribal, la joven modelo quedó en shock cuando se enteró de que recibió siete votos por parte de sus compañeros para que abandone el certamen. Mauro Guarneri, por su parte, sacó un voto, y Janet Duarte, dos.

Acto seguido, Samanta se paró, agarró sus cosas para irse y rompió en llanto. “No me lo esperaba y me da mucha desilusión”, expresó.

Enfrente del conductor Marley y el grupo, sostuvo muy emocionada: “Estoy emocionada porque los consideraba mis amigos. Es un juego. Esto puede pasarle a cualquiera y en este último juego me mostré más débil, y sí, me estaba costando mucho, pero siento que tenía más para dar. Me siento desilusionada de parte de ellos”.

Luego, la entrerriana les dio un consejo a sus compañeros: “Quiero decirles que no confíen en nadie. Con cada persona que hablás te dicen otra cosa, entonces está bien, entiendo que es un juego y me arriesgué a esto. A cualquiera le puede pasar e igual me voy contenta”.

Su aliada en el juego, la estudiante de periodismo deportivo,Martina Musillo, se mostró muy lastimada por la decisión del equipo y manifestó: “Estoy totalmente sorprendida, shockeada y un poco desilusionada con el resultado. No me lo esperaba para nada y menos en esta instancia. Menos con el consuelo que recibí de mis compañeros estando mal y el grupo que se había formado. Sentí que era una más y me sentí querida, así que me impactó mucho”.