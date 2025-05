J Rei contó cómo le salvó la vida a María Becerra tras la grave internación: "Me asusté"

"Me asusté y fue un momento muy feo. Creo que hice lo que mi corazón me dijo y estuve ahí en el momento indicado haciendo lo que mi alma me dijo que tenía que hacer, tratando la situación con delicadeza y amor como siempre", indicó J Rei.

Y sobre su vínculo con María Becerra, sostuvo enamorado: "Es el amor de mi vida. Es una historia muy hermosa que la soñé y día a día me sorprende más y se refuerza con todo el cariño que nos tenemos".

"Ser feliz es el sueño de uno y lograrlo es un cumplido", remarcó sobre el sano vínculo que tiene con la cantante, y dejó en claro que sueñan con formar una familia.

"Ser papás jóvenes es una de nuestras metas pero hay que darle tiempo al tiempo y entender que la naturaleza es sabia y estar con los brazos abiertos para que la bendición llegue en su momento indicado", destacó J Rei.

Y sobre la exposición y la fama, el joven sentenció: "Lo vivo muy tranquilo, tengo un círculo muy a tierra. Mi gente por suerte me trata normal, de carne y hueso".

María Becerra reapareció tras su internación y dejó un profundo mensaje: "Un rayito de sol"

Luego de haber pasado por una situación delicada que la llevó a estar internada por un embarazo ectópico, María Becerra reapareció este lunes en sus redes.

La cantante compartió una publicación en su cuenta de Instagram y mostró cómo pasa sus días tras la intervención quirúrgica. “Estos días he estado pintado muchísimo para procesar y canalizar varios pensamientos. Hoy hice este cuadrito inspirado en ‘Ramen para dos’, una canción más que especial”, escribió la Nena de Argentina.

“Me hace tan pero tan feliz este lanzamiento… Es un rayito de solen medio de esta neblina que a veces aparece y desaparece", expresó sobre la canción que estrenó junto a Paulo Londra.

“Los quiero mucho, me hice esta cuenta para mostrarles lo que hago cuando no estoy cantando, jejeje”, siguió la artista, quien presentó su nueva cuenta de Instagram.

En la descripción de esta nueva cuenta, escribió: "Hola, soy María Becerra. Esta es la cuenta en donde me expreso de otras formas. Me gusta pintar, hacer cerámica, tejer, bordar, y muchas cosas más".