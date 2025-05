La curiosa actitud de Juan Di Natale al ser consultado por el regreso de Mario Pergolini a la TV

Cuando el cronista le recordó que Pergolini había asegurado en varias ocasiones que “la televisión estaba muerta” y que apostaba al streaming, Di Natale contestó sin ganas: “Bueno, no sé. Le deseo lo mejor”.

Al ser consultado por la relación actual con su excompañero, aclaró: “Está todo bien, lo más bien”. Y ante la pregunta de si lo sorprendía su regreso a la pantalla chica, respondió con firmeza: “No, ¿por qué? Tiene derecho a volver, ¿por qué no va a volver? Está buenísimo”.

Visiblemente incómodo por la insistencia, Di Natale intentó dar por cerrada la charla: “Estoy apurado, me tengo que ir. Vos querés que me pelee y no me voy a pelear con nadie”. Antes de retirarse, agregó con tono diplomático: “Me encanta, me parece que está buenísimo. No sé qué es lo que va a hacer, pero espero que le vaya bárbaro”.

Embed

Pergolini con fecha confirmada para su debut en El Trece: qué programa del prime time levantan

Después de años de mantenerse alejado 16 años de la televisión, Mario Pergolini regresará a la pantalla chica con un nuevo programa en El Trece. Así lo confirmó este jueves el conductor de LAM (América TV), Ángel de Brito, en sus redes.

De Brito también reveló qué programa levantarán del prime time cuando desembarque el envío del ex CQC. "Confirmado Mario Pergolini reemplaza desde junio a Guido (Kaczka) en El Trece", publicó el periodista en su cuenta de X.

Según trascendió, el programa iría de lunes a viernes y Agustín 'Rada' Aristaran tendría participación especial. "Va a hacer actualidad y humor. El Trece lo busca y le paga porque va a ser la continuidad de Jorge Lanata, con un estilo más fresco y novedoso", contó Luis Bremer en A la Tarde (América TV).

"Ya se sabe cuáles son las víctimas de esta incorporación. Parece que The Balls, uno de los ciclos de Guido Kaczka, cumplió lo que tenía que cumplir. Viviana en Vivo, el programa de Viviana Canosa, y Cuestión de Peso, sufrirían una reducción horaria: les sacarían entre 30 y 45 minutos a cada uno", sumo el panelista del ciclo conducido por Karina Mazzocco.