Jorge Rial le contestó a Mauro Icardi y sacó a la luz el irremediable error que cometió en su hiriente ofensa

"Acá de joda con la que supuestamente dejé en mi casa con 'los pibes' para ir a festejar. Dale huevo duro, dedicate a ser buen padre que dejaste mucho que desear para andar dando opiniones", lanzó muy picante Mauro Icardi.

Y agregó junto a los corazones con los colores del club donde juega y adjuntando en la parte inferior una supuesta declaración de Rial contra él: "Abrazo George y compañía... seguimos de festejos!".

En este sentido, Paula Varela se contactó directamente con Jorge Rial por este tema y el periodista se mostró sorprendido y fue categórico al negar ser el auto de ese mensaje que replicó el futbolista.

"¿Qué me dice Jorge Rial recién hace minutos? 'No sé de qué me estás hablando. Ese pibe no me importa y eso yo jamás lo escribí, no es mi palabra'", aclaró Rial.

"Se comió una fake Icardi y la respondió a un Rial que no era", observó la panelista en el ciclo Lape Club Social Informativo (América Tv) tras dialogar con el propio Jorge.

Mauro Icardi arremetió contra Yanina Latorre e hizo una grave acusación contra Wanda Nara por sus hijas

Luego del picantísimo cruce virtual entre Yanina Latorre y la China Suárez desde Estambul, Mauro Icardi salió a bancar a su novia y apuntó furioso contra su ex, Wanda Nara, y la hizo responsable por su nulo contacto con sus hijas, Francesca e Isabella.

Lo cierto es que a través de sus Instagram Stories, el futbolista publicó un extensísimo texto aclaratorio sobre por qué no estuvieron sus hijas junto a él en los festejos del campeonato logrado por el Galatasaray, y sí estuvieron los tres hijos de la China.

"Y para tantosss que preguntan por qué mis hijas no estuvieron en los festejos y los de mi pareja sí. Acá va, y vamos a ir sacando las caretas que falta poco..." comenzó escribiendo Icardi para luego detallar a través de 12 puntos cómo Wanda, según él, impide que las nenas se relacionen con él.

"1- La madre les impide salir del país; 2- La madre me impide hablar con mis hijas; 3- La madre impide que vea a mis hijas; 4- La madre recusa jueces porque obviamente no le dan lo que quiere; 5- Hace 6 meses que estoy en Argentina para estar con mis hijas y las vi 1 solo día", detalló en primer lugar.

Al tiempo que continuó exponiendo el accionar de Nara: "6- Las pericias psicológicas hechas por profesionales dicen que las menores repiten lo que les dice la madre (en criollo les quema el cerebro); 7- Incumplimiento de varias órdenes dictadas por el juez; 8- Exponerlas constantemente en redes cuando me hizo una denuncia para que yo no las pueda mostrar (Así es que para el cumpleaños de mi hija pude saludarla con una foto de una silueta)".

Y como si lo expuesto fuera poco, Mauro continuó enumerando las estrategias de su ex para perjudicarlo: "9- Falsas denuncias constantemente... y van cuantas?; 10- Re vinculación piden? Para todos los que hablan al pedo, no existe ninguna re vinculación porque el vínculo siempre estuvo, sólo es invento y capricho de la madre; 11. Seguimos? O con esto basta? Igualmente está todo en el expediente".

Fue allí cuando el futbolista repitió una frase que ha usado varias veces en estos meses: "falta poco", así como advirtió visiblemente molesto que cuando llegue "la noticia más esperada" se ocupará de "responderles uno por uno a tantas mentiras, inventos y barbaridades dichas para ensuciar y cambiar el foco de lo real".

Hacia el final del posteo, Mauro Icardi concluyó con un último punto en el que apuntó directo, aunque sin nombrarlo, contra Nicolás Payarola, el actual abogado de Wanda Nara.

"12- Y por último lo más IMPORTANTE, qué podemos esperar de un 'abogado' estafador de ancianos, abusador de chicos, extorsionador. El mismo que me inventa denuncias en provincia donde tiene "amiguitos" para intentar conseguir algo? El mismo que amenaza a mis abogadas? Un 'abogado' que le suspenden la matrícula ya por tercera vez? Qué podemos esperar de este individuo que 'defiende' a mis hijas. Dejan mucho que desear, tanto él como quien lo elige para ser representado. Podría seguir, pero me voy a guardar varias cosas para el momento oportuno", sentenció tajante para luego sumar otra Storie con la imagen de Johnny Depp con el brazo en alto y su ya conocido "Tic Tac, cada vez más cerca de la verdad", junto a un reloj de arena.