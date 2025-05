Juan Martino sobre el dramático giro en la denuncia de Flor Moyano por abuso: "Me arruinó la vida"

"Veía actitudes de ella contradictorias en el juego, nunca imaginé que podía llegar a tanto. Su cabeza evidentemente funciona de una manera extraña. Hasta dónde es capaz de llegar que ahora denuncia al abogado (Castillo)", indicó.

Y agregó cómo sufrió tras la dura denuncia de Flor Moyano en su contra: "Fue horrible, era salir a la calle y no saber qué pensaba la gente o ver a mi viejo llorando, mi hermana mal, destrozada".

"Estuve un mes en el programa y mis compañeros me defendieron. La producción después me saca por incomodidades que dijo ella (Moyano)", explicó Juan Matino sobre el apoyo que recibió de sus ex compañeros de reality.

"Todo lo que se vio y está es una denuncia falsa, hay contradicciones muy fuertes, se ve todo en el video y mata cualquier relato", continuó con firmeza.

Consultado sobre qué pasaría si se cruza otra vez con Flor Moyano, sentenció: "No la quiero ver, para mí es el diablo en persona". Juan Martino reconoció que esta grave denuncia lo afectó en su vida sentimental: "Me googlean y me borran, me pasó varias veces".

"De verdad me hizo muy mal, me arruinó la vida. Yo no tengo nada que ocultar, espero que llegue la indagatoria", cerró visiblemente afectado Juan Martino.

Duro revés: los motivos por los que Roberto Castillo dejó de representar a Flor Moyano en su denuncia contra Juan Martino

Rodrigo Lussich leyó detalladamente en Intrusos (América TV) el extenso descargo legal del abogado Roberto Castillo para argumentar por qué decidió dejar de representar a Flor Moyano en su denuncia contra Juan Martino, donde lo acusó tres años atrás de haber abusado sexualmente de ella durante el reality El hotel de los famosos 2 (El Trece).

Así, después de que Moyano asegurase que Castillo la había revictimizado y usado mediáticamente para su beneficio para luego dejarla a la deriva, el famoso abogado formuló un extenso descargo donde dejó al descubierto que las acusaciones de la modelo no se condecían con la realidad.

Lo cierto fue que al contar con los videos del reality donde se habría producido el abuso denunciado, Castillo señaló que"al visualizar el material crudo se quebró la relación profesional".

Al tiempo que detalló: "En ningún momento pudimos visualizar a una mujer inmóvil y en estado de shock, como ella dijo. Florencia relata que no se movía -en la denuncia- y en dicho video se observa a Moyano en una participación activa moviéndose y besando a Martino e interactuando en la relación de intimidadque a la luz del video se observa que estaban manteniendo".

"Ante este escenario, no teníamos otro camino que desistir de nuestra participación en calidad de particular damnificado, dado que no es lo mismo defender y resguardar las garantías constitucionales de una persona imputada, que mantener una acusación en la cual no tenemos la suficiente convicción de que los hechos hayan sucedido. Y es importante poner en relieve el error conceptual que tiene la denuncia de Moyano, dado que el encargado de la acción pública es el Estado en cabeza de sus representantes", continuó argumentando Roberto Castillo los motivos por los que se retiró del caso.

Al tiempo que dentro de las conclusiones de la larga exposición escrita de Castillo, Rodrigo Lussich leyó: "Ante esta evidencia incontrastable, el estudio planteó la posibilidad de renunciar a la representación cuanto no estábamos dispuestos a construir una acusación penal falsa, ni involucrarnos en una maniobra que implicara imputar a un inocente", reconociendo así que el hermano de Majo Martino no habría cometido ningún abuso tal como Moyano pretendió hacer creer.