Duro revés: los motivos por los que Roberto Castillo dejó de representar a Flor Moyano en su denuncia contra Juan Martino

Lo cierto fue que al contar con los videos del reality donde se habría producido el abuso denunciado, Castillo señaló que "al visualizar el material crudo se quebró la relación profesional".

Embed

Al tiempo que detalló: "En ningún momento pudimos visualizar a una mujer inmóvil y en estado de shock, como ella dijo. Florencia relata que no se movía -en la denuncia- y en dicho video se observa a Moyano en una participación activa moviéndose y besando a Martino e interactuando en la relación de intimidad que a la luz del video se observa que estaban manteniendo".

"Ante este escenario, no teníamos otro camino que desistir de nuestra participación en calidad de particular damnificado, dado que no es lo mismo defender y resguardar las garantías constitucionales de una persona imputada, que mantener una acusación en la cual no tenemos la suficiente convicción de que los hechos hayan sucedido. Y es importante poner en relieve el error conceptual que tiene la denuncia de Moyano, dado que el encargado de la acción pública es el Estado en cabeza de sus representantes", continuó argumentando Roberto Castillo los motivos por los que se retiró del caso.

Al tiempo que dentro de las conclusiones de la larga exposición escrita de Castillo, Rodrigo Lussich leyó: "Ante esta evidencia incontrastable, el estudio planteó la posibilidad de renunciar a la representación cuanto no estábamos dispuestos a construir una acusación penal falsa, ni involucrarnos en una maniobra que implicara imputar a un inocente", reconociendo así que el hermano de Majo Martino no habría cometido ningún abuso tal como Moyano pretendió hacer creer.

descargo legal de Roberto Castillo - Captura Intrusos.jpg

Dura denuncia de Flor Moyano contra su ex abogado Roberto Castillo

En el pasado mes de abril, Flor Moyano, quien contó inicialmente con la defensa de Roberto Castillo en la causa que inició a fines de 2022 contra Juan Martino por presunto abuso en el reality El hotel de los famosos, lanzó un fuerte mensaje en las redes contra el abogado.

Castillo se había bajado en su momento de la defensa de Flor Moyano en esa causa y fue hace unas semanas que la modelo arremetió contra el letrado, quien está envuelto en una gran polémica con su ex Daniela Vera Fontana tras los escandalosos videos y discusión con Cinthia Fernández.

"Hoy la verdad salió a la luz", tituló su mensaje Moyano. Y profundizó: "Durante el proceso judicial que inicié tras haber sido víctima de abuso, también fui manipulada, expuesta y revictimizada por quien debía defenderme: mi ex abogado, Roberto Castillo".

"Fui atada legal y emocionalmente por una persona que utilizó mi caso para su beneficio, que me abandonó, me dejó sola y sembró dudas sobre mí", continuó.

flor moyano contra su ex abogado roberto castillo.jpg

Y comentó fuerte: "Hoy, viendo que se conocen públicamente hechos que evidencian su violencia, no puedo hacer otra cosa que reafirmar lo que viví y agradecer no haberme rendido".

Flor Moyano dejó en claro que no quiere sumarse a la ola mediática: "No quiero ser parte del circo mediático que siempre buscó construir. Elijo cuidar mi proceso, honrar mi verdad y seguir adelante acompañada por profesionales que trabajan donde corresponde: en la Justicia".

"Agradezco profundamente a quienes tuvieron la valentía de hablar, porque la verdad sana, y el tiempo, finalmente, acomoda todo", cerró la modelo.