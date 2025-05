Se filtró la hiriente frase con la que Laurita Fernández dejó a Peluca Brusca

Embed

En tanto, de acuerdo a la información de Pepe Ochoa fue Laurita quien decidió terminar con el noviazgo. “Ella le dijo: ‘Quiero estar sola, se terminó la relación, se terminó el amor’. Él quedó lacio”, confió el angelito dando por sentado que el productor televisivo quedó completamente desolado.

Asimismo, Ochoa aseguró que la ruptura tomó por sorpresa incluso al entorno de la pareja dado que no hubo señales previas de crisis entre ellos. “Él no se la veía venir. No estaban mal. Simplemente, ella decidió terminar”, explicó.

Y además remarcó que esta situación resulta sumamente incómoda porque Claudio Brusca es el productor ejecutivo de Bienvenidos a ganar, el programa de entretenimientos que conduce Laurita en El Nueve, motivo por el cual tienen que seguir viéndose todos los días. “Trabajan codo a codo. Eso no ayuda en nada”, concluyeron entonces en LAM.

Laurita Fernández y Peluca Brusca

Torta, amigos y regalos: Laurita Fernández sorprendió al celebrar el cumpleaños de su perrita Miel

En tanto, medio año atrás la situación era muy diferente, ya que Laurita Fernández se encontraba no sólo en un gran momento de carrera profesional como artista sino también sentimentalmente, junto a su entonces pareja, el productor Claudio 'Peluca' Brusca.

Lo cierto es que desde hacía un tiempo ambos habían adoptado a un perrita que llamaron Miel, como uno de los personajes de Laurita en el teatro, y a comienzos de octubre pasado celebraron su cumpleaños de un año con una sorprendente fiesta.

“Cumple 1 año de Miel”, escribió entonces la bailarina junto a un video en que sostenía a la perrita en sus brazos para acercarla a un torta que tenía una vela con el número correspondiente y corazones con brillo.

cumpleaños de miel - laurita fernandez

Por su puesto, la torta era de una preparación apta para perros, y como si esto fuera poco, la mascota también recibió regalos de parte de sus dueños como peluches, un hueso y bolsas de alimento.

Todas las postales, fueron compartidas por Laurita en su cuenta de Instagram, y además agradeció a la veterinaria y al médico que suelen atender a Miel. “No se que haríamos sin el doctor y todo el equipo de la clínica Resburgo. Gracias por cuidar de mi bebé”, expresó.