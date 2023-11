Julia Mengolini le respondió con todo a Yanina Latorre tras el triunfo de Javier Milei: "Tiene una obsesión"

"Yanina estuvo festejando mucho que yo me voy a quedar sin trabajo. Lo dijo en la radio, me mandaron un montón de cortes. Que se quede tranquila, yo no me voy a quedar sin trabajo, pero mucha gente sí. Yo no me pondría feliz por que nadie se vaya a quedar sin trabajo", contó Mengolini.

"Con todo lo que está pasando, ¿eso es prioritario para ella? Tiene una obsesión. Ella está feliz con el cambio de Gobierno, entonces disfrutá de eso. Ella podría ser una muy buena vocera, le va a gustar mucho dar noticias de que hay mucha gente quedándose sin trabajo", lanzó picante.

Antes, la mujer de Diego Latorre había dicho en su programa radial que Dady Brieva iba a perder todo e incluyó a la fundadora de Futurock. "Vos lo vas a perder todo. Julia Mengolini, los pauteros, los que viven del gobierno, de los impuestos nuestros", había remarcado.

La reacción de Yanina Latorre tras un haber sido cuestionada por no haber ido a votar

Yanina Latorre tiene un ida y vuelta a diario con sus seguidores. La panelista de LAM (América TV) suele responder cuando le dicen algún elogio o cuando alguien le hace alguna crítica. Y eso ocurrió el fin de semana.

La integrante del programa de Ángel de Brito viajó a Jujuy junto a su hija, Lola Latorre, para disfrutar de los paisajes del norte argentino. Por ese motivo, la rubia no fue a votar en la segunda vuelta.

Un usuario cuestionó su decisión y la panelista le contestó con una frase letal, fiel a su estilo. "Si no votamos, después no podemos criticar ni putear a los malos gobernantes", fue el mensaje que recibió la figura de América.

Yanina le puso los puntos y se defendió ante el cuestionamiento. "Mientras pague mis impuestos... puedo hacer y decir lo que se me canta. Inútil", cerró.