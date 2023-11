Yanina Latorre fulminó a Dady Brieva por sus dichos contra Javier Milei: "Vas a perder la..."

Frente a esto, Latorre respondió con contundencia, señalando que Brieva y otros vinculados al kirchnerismo podrían perder sus sueldos y la pauta del Estado.

A continuación, apuntó directo contra la familia del humorista. "Tu mujer- por Mariela Anchipi-que trabaja de panelista, que no tiene talento de nada y la tienen contratada porque es la mujer de un kirchnerista".

Además, afirmó que con la nueva administración se buscará recuperar los impuestos destinados a salud, educación y gasto público, en lugar de mantener salarios innecesarios por publicidad oficial.

"Todos los K son millonarios. Ustedes están por perderlo todo, los argentinos ya perdieron todo. ¿De qué estás hablando, Dady Brieva? ¿Qué vamos a perder? ¿Lo que no tenemos? Vos vas a perder el sueldo y la pauta del Estado", cerró de manera contundente.

El fuerte testimonio de Dady Brieva sobre su experiencia con Aníbal Lotocki: "Me salvé"

Tras conocerse que Mariela Anchipi se había realizado una intervención con Aníbal Lotocki, su esposo, Dady Brieva, habló en una nota con A la tarde, América Tv, y contó su experiencia con el cirujano y dijo una frase que dejó a todos sin palabras.

Si bien aseguró que su mujer no tuvo una mala experiencia con el médico, se mostró afligido por la muerte de Mariano Caprarola, quien tuvo complicaciones renales tras sus intervenciones estéticas con Lotocki.

“Más que nada nos impactó lo de Mariano, que era como el padrino de mis hijos. Recién estuve en la escenografía de la Jaula de la moda y me pegó fuerte”, admitió.

Acto seguido, confesó que él también estuvo a punto de operarse con Aníbal y reflexionó: "Yo soy un pelotudo, no soy un ser normal, y me quería hacer. No sabía que era todo así raro. Me lo iba a hacer porque quería estar bien, marcado, y ese tipo de cosas. Después no me lo hice de vago y me salvé”.

Luego de la nota, el periodista Matías Vázquez aportó otro dato y amplió: "¿Cuál fue la situación que realmente le salvó la vida? Que no tenía fecha en el calendario para coincidir con lo que era la recuperación después de la operación?”.