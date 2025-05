Cómo quedó la placa definitiva de Gran Hermano 2024 tras la jugada de Selva

"Voy a bajar a Juan Pablo, porque desde un tiempo a esta parte hemos formado, como vos bien nos pusiste el nombre, Los hongos, y en base a eso vamos a pelearla", reveló.

Inmediatamente, la uruguaya decidió nominar a Sandra Priore. "Estamos en una instancia donde cada uno de nosotros es importante, es un jugador fuerte y uno tiene que empezar a cuidarse", argumentó la rubia.

Ahí, el presentador metió cizaña e hizo un comentario sobre cómo ganó el liderazgo Selva: "Voy a pensar en lo que acabo ver. Ella (por Sandra) jugó con vos en el equipo".

"Eso no tiene nada que ver", coincidieron las dos mujeres. "La gente decide", sumó Sandra mostrándose despreocupada.

Por lo tanto, la placa final de nominados quedó conformada por Chiara, Lourdes, Gabriela, Luz y Sandra.

Lourdes se hartó y explotó contra Devi en Gran Hermano: "¡No te hagas el copado porque me votaste!"

Anoche, cuando terminó la gala de Gran Hermano 2024, Lourdes Ciccarone tuvo un tremendo ida y vuelta con Juan Pablo de Vigili, con quien siempre ha tenido una buena relación.

Molesta por la cantidad de votos que recibió, Lourdes lanzó con ironía: “Me llenaron de votos, qué lindo cumple, manga de…”. Tratando de descomprimir, Devi intentó ponerle onda: “Voy a hacer campaña (para que nos quedemos)”.

Sin embargo, Lourdes se lo tomó a mal y estalló: “Dejá de hacerte el importante y el copado”. Devi respondió: “Lulú, con vos separá las cosas. Si querés lo hablamos en privado o adelante de quien vos quieras. No me nombres así, no me amenaces”.

Visiblemente enojada, Lourdes retrucó: “¿Querés que arranque yo con comentarios bajos? No, no los hago. Yo no amenazo como hacés vos. Seguí amenazando, que así te fue. Gracias a mí levantaste un montón cuando te peleaste conmigo, y vos mismo me lo agradeciste diciendo que te di rating cuando yo salía primera de placa y vos quedabas en un versus con resultado positivo. Ahora estoy yo al revés y no me hago la viva. No te hagás, porque vos también me votaste. Me hiciste campaña cuatro veces y no me fui. Voy a gritar todo lo que quiera”.

Cansado, Devi le contestó: “Yo la verdad no tengo nada que esconder, y a vos te banqué siempre. Te banqué cosas gruesas”. “¿Y qué me importa? ¿Qué cosas gruesas? Dejame de romper las pelotas, a mí no me vas a venir a amenazar. Esto es un juego”, se defendió Lourdes.

Finalmente, intervino Sandra Priore, quien cuestionó a Devi y le preguntó cuál era su problema. “No tengo ningún problema, sólo que ustedes se manejan con códigos muy distintos a los míos. Pero vos, Lourdes, empezaste a picarla desde antes. Yo jamás pierdo los códigos”, cerró, ofendido, Devi.