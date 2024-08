Vicky Xipolitakis contó su experiencia con Cristian Pérez Latorre, el cirujano de Silvina Luna que fue denunciado

“Yo sí tengo una muy mala experiencia con él. Lamentablemente lo conocí, me traté en algunas oportunidades. A mí me decepcionó y me desilusionó un montón, tanto como profesional y como persona. Él decía que ponía otra cosa y lamentablemente jugaba también con las personas. Él ponía silicona líquida, que es como un aceite”, contó la panelista de Cortá por Lozano (Telefe).