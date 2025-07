La actitud que tuvieron la China Suárez y Mauro Icardi en su llegada a Turquía: el video

"Hablé. Y lo hice porque, a veces, las coas son muy injustas. Voy un par de días a Turquía y vuelvo a buscarlos. Tengo una reunión importante, no es que me voy para siempre como dicen", manifestó la cantante y actriz.

Y agregó sobre el conflicto con Benjamín Vicuña y su picante descargo en las redes: "Me enteré hace dos días que no podía viajar con los chicos. No me tiene que dejar. Los dos tenemos un permiso. Así como viajaron con él, las dos veces fueron a Chile, ellos también podían viajar conmigo. Me siento aliviada. Era algo súper necesario".

Lo cierto es que en el programa LAM (América Tv) mostraron las primeras imágenes de la China Suárez y Mauro Icardi cuando llegaron al aeropuerto de Turquía y los dos se mostraron sonrientes y saludando a la gente que los esperaba. Incluso el futbolista se acercó al vallado para firmar algunos autógrafos a los fanáticos.

la china suarez y mauro icardi en turquia lam

Los famosos que bancaron a la China Suárez tras su duro descargo contra Benjamín Vicuña

La China Suárez publicó un terrible mensaje en Instagram contra Benjamín Vicuña luego de que el actor revocó el permiso que tenía ella para viajar con sus hijos al exterior y que imposibilitó que viaje a Turquía con los niños para acompañar a Mauro Icardi.

"El hombre que me enseñó que los celos profesionales en la pareja existían, haciéndome sentir mal cada vez que algo me salía bien. 'El papá del año' que le preguntan en el colegio cuál es el juego favorito de su hijo y no lo sabe, porque cuando están en su casa están todo el día frente a una TV con una 'niñera por cada hijo'", manifestó la actriz.

Y en otro pasaje del texto recordó: "El hombre que me hizo conocer la medicación mediática, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad. El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones".

La China Suárez publicó su descargo tanto en sus historias de Instagram como en el feed, al cual optó por quitar la opción de comentarios a sus seguidores.

Sin embargo, la publicación recibió igual el apoyo en forma de “likes” de varias figuras del ambiente artístico, entre las que se encontraron Graciela Alfano, Viviana Canosa, Ivanna Icardi, Guido Süller, Miriam Lanzoni, Flavia Palmiero, Tupi Saravia, Ivana Figueiras y Mimi Alvarado, entre otros.