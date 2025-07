Salió a la luz un video retro donde Vicuña critica a La China Suárez durante el embarazo: "No te excuses"

"Quieren que una se deprima", comenta la China, y recuerda una situación particular: "Y le dije a Benjamín en la sala de espera 'Benja, te aviso que esta balanza sube tres kilos'. Y él me dijo 'Daaale, mi amor, no te excuses conmigo'. Y sale una chica quejándose y dice 'mi amor, esta balanza aumenta'. Así que estoy justificada".

En ese contexto, Vicuña hace un gesto con la mano y lanza: "¿Y cómo estaba la señorita? Así". A lo que Suárez responde rápidamente: "No, estaba espléndida".

Wanda Nara rompió el silencio tras el duro mensaje de la China Suárez a Vicuña: "Mucha pena"

El fuerte mensaje que publicó la China Suárez contra Benjamín Vicuña antes de su partida a Turquía dejó al descubierto una tensa interna entre ambos, luego de que el actor decidiera anular el permiso que su ex tenía para salir del país con sus hijos.

Durante una entrevista en el programa Intrusos (América TV), Wanda Nara se refirió al tema en pleno feriado del 9 de julio y salió en defensa de Benjamín Vicuña tras el contundente posteo de la actual pareja de Mauro Icardi.

"No me meto. Todos tenemos hijos adolescentes, hay un límite que los grandes deben tener. Respeto mucho a Benja y me parece un horror todo lo que está saliendo", expresó la empresaria mediática.

Además, pidió mesura tras el inesperado mensaje de la China hacia Vicuña: "Deberíamos no hacernos eco ninguno por respeto a él que siempre para y da notas. (Vicuña) Conmigo siempre fue muy galán siempre en situaciones difíciles y por respeto a Caro (Pampita) también que tiene hijos con él grandes como yo. Hay situaciones que superan ya cualquier límite", remarcó Wanda.

Sobre el viaje de la China Suárez a Turquía sin sus hijos y acompañada por su ex Mauro Icardi, Wanda opinó: "No me voy a poner en guerra con otra persona, cada uno sabe por qué hace las cosas, no voy a juzgar".

Y añadió con cautela respecto al conflicto legal con su ex: "Estoy tranquila y siempre lo estuve. No puedo hablar del expediente. Nunca mis hijos viajaron con otra persona que no sea el mamá o el papá, en eso no hay posibilidades diferentes".

"Quiero que tengan relación y voy a hacer todo lo posible", afirmó Wanda Nara sobre el vínculo de sus hijas con su padre. Y en relación a la situación que atraviesa Benjamín Vicuña tras el posteo de la China, comentó: "Me da mucha pena, vivió la peor historia que puede vivir cualquier padre y merece respeto más que nadie".

Finalmente, al ser consultada por los rumores de romance con Ayrton Costa, defensor de Boca Juniors, la conductora fue clara: "Estoy bien. No estoy saliendo con nadie, estoy soltera".