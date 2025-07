El drástico anuncio de Yanina Latorre que descolocó a todos

"Yo nunca hice un Martín Fierro. Era para salir por Infobae. Es una conducción coral. Iba a ser con Sergio Lapegüe. ¿Viste que uno dicen 'las ternas son...' y el otro 'el ganador es...'? ¡Pero no hubo ensayo ni iba a haber! Entonces, ¿cómo voy a ir al toro?", siguió.

"Me sonó raro... y esto es lo que no me gustó. El viernes termino SQP a las 20 y a las 21 empieza la trasmisión. Me mandaron un mensaje y me dijeron: 'venís, te muestro el escenario, el tiro de cámara, la luz y los tapes'. ¿En qué momento me cambio, me peino y me maquillo para conducir los Martín Fierro?", detalló.

Por último, Yanina señaló que el evento no tiene el nivel de producción que ella esperaba. "El guion va a estar mañana. ¿Y si hay algo que no va? Todo muy tirado de los pelos. La voy a pasar mal. Me bajé", cerró.

Se vienen los preimos Martín Fierro de Portales

Este jueves se conocieron las nominaciones de la primera edición del Premio Martín Fierro de Portales Web, entre cuyas ternas PrimiciasYa compite como mejor sitio de espectáculos, así como también los periodistas Rolando Graña y Facundo Pastor lo hacen por sus columnas en A24.com.

Esta nueva ceremonia se realizará el 11 de julio en el salón principal del Goldencenter, en una suntuosa cena con más de 500 invitados, que contará con la transmisión online de Infobae.com.

Todos los nominados en los 34 rubros de los Premios Martín Fierro de Portales

1) SITIO DE NOTICIAS ARGENTINO

www.infobae.com

www.lanacion.com.ar

www.perfil.com

2) SITIO DE NOTICIAS LATINOAMERICANO

www.infobae.com

www.elobservador.com.uy

www.latercera.com

3) INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA DIGITAL

MARIEL FITZ PATRICK - Infobae

HUGO ALCONADA MON - La Nacioón

4) NOTA DIGITAL DE ACTUALIDAD

MIGUEL WIÑAZKI - Clarín

NELSON CASTRO - Perfil

LUCIANA GEUNA - TN

MABEL BELLUCCI - La izquierda diario

5) DISEÑO INTEGRAL

PAGINA 12

CLARIN

LA NACION

CENITAL

LATF EM

6) ENTREVISTA O REPORTAJE

TATIANA SCHAPIRO - Infobae

DANIELA PASIK - Clarín

JOSÉ DEL RÍO - La Nación

VICTORIA LIENDO - Seul

7) CRÓNICA URBANA

MARTIN RODRÍGUEZ - Panama revista

FACUNDO PEDRINI - Crónica

CRISTIAN ALARCÓN - Revista Anfbia

8) PERIODISTA EN DIARIO DIGITAL 2024

DANIEL BILOTTA - La Nación

ROMAN LEJTMAN - Infobae

EDUARDO VAN DER KOOY - Clarín

9) DOCUMENTAL DIGITAL.

CROMAÑÓN, EL DOCUMENTAL: A 20 AÑOS DE LA NOCHE EN QUE ARGENTINA NO DURMIÓ - Infobae

ARCHIVOS MESSI: LOS 12 APÓSTOLES, EL MOTÍN DE LAS "EMPANADAS DE HUMANOS" ¿QUÉ PASÓ EN SIERRA CHICA - Clarín

ESPECIALES: TRAGEDIA EN RÍO TURBIO: 20 años de Impunidad | 14 mineros muertos en un dramático incendio - Clarín

DOCUMENTAL GENTE: A 30 AÑOS DEL ATENTADO A LA AMIA, LA HISTORIA DE AUGUSTO DANIEL JESÚS, EL MUERTO "SIN ROSTRO" - Revista Gente

10) EDITOR PERIODISTICO

Silvana Boschi - Editora Judiciales Infobae

Silvia Naishtat - Editora Economia Clarín

Gastón Roitberg - Experiencia de suscriptores y maestría en Periodismo – La Nación

Hernán Iglesias Illa - Seul

11) INNOVACIÓN EN MEDIOS DIGITALES

INFOBAE

CLARIN

LA NACION

PANAMA

BIG BANG NEWS

12) SITIO DE INVESTIGACION

REALPOLITIK

CHEQUEADO

EL ARCHIVO

LA POLITICA ONLINE

13) SITIO DE INFORMACIÓN GENERAL

INFOVELOZ

MINUTOUNO

EL INFORMATORIO

EL CANCILLER

AGENCIA NOVA

14) SITIO POLÍTICO

LA POLITICA ONLINE

EL DESTAPE

REALPOLITIK

ENVICA

premios Martín Fierro 2024

15) SITIO DE ESPECTÁCULOS

PRIMICIASYA

REVISTA GENTE

REVISTA PRONTO

REVISTA CARAS

CIUDAD

PY.jpg

16) SITIO DEPORTIVO

OLE

TYC SPORTS

SOLO ASCENSO

17) PERSONAJE DESTACADO EN DIARIO DIGITAL

JAIME DURÁN BARBA - Perfil

OSVALDO PRÍNCIPI - La Nación

FELIPE PIGNA - Clarín

MARIA F. ALCARAZ – El Diario

FLORENCIA MONFORT - Página12

18) SITIO DEL INTERIOR

EL MARPLATENSE

ROSARIO NUESTRO

DIARIO MENDOZA

MEJOR INFORMADO

CADENA NUEVE

MI8

19) COLUMNISTA POLITICO

LUIS MAJUL - El Observador

SANTIAGO FIORITI - Clarín

JOAQUIN MORALES SOLÁ - La Nación

20) ANALISTA POLITICO

ROA MARIANO - Clarín

ERNESRO TENEMBAUM - Infobae

EDUARDO ALIVERTI - Página12

21) COLUMNISTA ECONÓMICO

JOSE DEL RIO - La Nación

SOFIA TERRILE - TN

ESTEFANIA POZZO - Buenos Aires Herald

LILIANA FRANCO - Ámbito Financiero

22) COLUMNISTA DEPORTIVO

JUAN PABLO VARSKY - La Nación

ROMAN IUCHT - La Nación

GUSTAVO GRABIA - Infobae

23) RESPONSABLE DE LA EDICIÓN DEL SITIO

RICARDO KIRSCHBAUM - Clarín

FERNÁN JULIO SAGUIER - La Nación

DANIEL HADAD - Infobae

IVAN SCHARDRODSKY - Cenital

24) CRÓNICA PERIODÍSTICA

FACUNDO PASTOR - A24

RAUL KOLLMANN - Página12

RICARDO RAGENDORFER - Tiempo Argentino

PAULA BISTAGNINO - Revista Anfibia

Facundo-Pastor.jpg

25) EDITORIALISTA

CARLOS PAGNI - La Nación

ALEJANDRO BERCOVICH - Bae Negocios

ROBERTO NAVARRO - El destape web

26) COLUMNISTA DE OPINIÓN

JORGE FONTEVECCHIA - Perfil

ALEJANDRO BORENSZTEIN - Clarín

JORGE FERNANDEZ DIAZ - La Nación

27) REDACTOR DE JUDICIALES

NICOLÁS PIZZI - Infobae

HERNAN CAPIELLO - La Nación

IRINA HAUSER - Página12

ALEJANDRA LAZO – Revista Quorum

28) COLUMNISTA DE POLICIALES

RODRIGO ALEGRE - TN

GUSTAVO CARABAJAL - La Nación

LEONARDO NIEVA - News Digitales

29) REDACTOR DE ESPECTÁCULOS

AGUSTÍN REY - News Digitales

ANDREA TABOADA - Infobae

LEONARDO IBÁÑEZ – Revista Gente

CARLOS PIRO - Perfil

30) SEGMENTO PARA TV CON FIRMA DIGITAL

ROLANDO GRAÑA GPS - A24

LUIS MAJUL “LA CORNISA” - LN+

ROLANDO BARBANO - TN

Rolando Graña.jpg

31) PERIODISMO DE AUTOR

MARCELO LONGOBARDI

LUIS MAJUL

GUSTAVO SYLVESTRE

EDUARDO FEINMANN

LUIS NOVARESIO

32) PERIODISTA DE SITIO DEL INTERIOR

SEBASTIAN DUMONT - La Prensa

CARLOS WALKER - El Marplatense

ANDRES CANEPA - Red Boing

ENRIQUE IOMMI - La Nueva

ADRIÁN GIANNETTI - Noticias7

33) SERVICIOS A LA COMUNIDAD

TIEMPO DE SEGUROS

CIUDAD SUSTENTABLE

EL DIARIO DE TURISMO

34) SITIO DE CAMPO

REVISTA CHACRA

AGROFY

BICHOS DE CAMPO