El mensaje de amor de Icardi a la China Suárez con una indirecta explosiva a Wanda y Vicuña

La inesperada reacción de la China Suárez y Mauro Icardi al llegar a Turquía: el video

La China Suárez y Mauro Icardi emprendieron viaje rumbo a Turquía el lunes por la noche, despegando desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en medio de una fuerte presencia de medios que cubrieron cada movimiento de la pareja.

La aparición de los protagonistas del momento no pasó desapercibida y se dio en un contexto de alta tensión entre la actriz y su ex, Benjamín Vicuña, padre de sus hijos Magnolia y Amancio. El conflicto estalló luego de que el actor chileno decidiera revocar el permiso que le permitía a Suárez salir del país con los niños.

Desde su cuenta de Instagram, la China publicó un durísimo mensaje contra Vicuña, en el que lo acusó de diversas situaciones personales y familiares. En el posteo, lo llamó reiteradamente "el papá del año", con una fuerte carga irónica. Antes de abordar el vuelo, el cronista Oliver Quiroz, del programa A la tarde (América TV), logró hablar con la actriz, quien explicó cuánto tiempo estará fuera del país y por qué decidió hacer público su descargo.

"Hablé. Y lo hice porque, a veces, las cosas son muy injustas. Voy un par de días a Turquía y vuelvo a buscarlos. Tengo una reunión importante, no es que me voy para siempre como dicen", expresó la cantante y actriz, visiblemente molesta por la situación.

Además, se refirió al conflicto con Benjamín Vicuña y al motivo detrás de su publicación: "Me enteré hace dos días que no podía viajar con los chicos. No me tiene que dejar. Los dos tenemos un permiso. Así como viajaron con él, las dos veces fueron a Chile, ellos también podían viajar conmigo. Me siento aliviada. Era algo súper necesario", aseguró.

Por otro lado, en el programa LAM (América TV) mostraron las primeras imágenes de la llegada de la China Suárez y Mauro Icardi al aeropuerto de Turquía. Ambos se mostraron distendidos, sonrientes y saludando a las personas que los esperaban. Incluso, el futbolista se acercó al vallado para firmar autógrafos a los fanáticos que se acercaron a recibirlos.