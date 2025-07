La trama oculta detrás de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi: "Ella estaba en un hotel con..."

"Hoy arrancó el tema y me llegaron a llegar al aire un montón de mensajes. Todos me decían lo mismo que le llegó a Ximena. Ximena habla con su fuente, lo chequeamos y esa persona me dice: 'todo el teatro sabe que están separados'. No sé si él lo contó o se dieron cuenta todos por la sinergia", siguió.

"Yo hablé con una persona del entorno de ella y me contestó raro. Me lo negó muy fuerte. Me dice: 'aunque puede ser porque están medio desencontrados'. Me llama la atención que el viernes le pregunto y el martes blanquean", agregó Yanina. "Vos sospechas que empezaste a hurgar y, por eso, luego salen con el comunicado", planteó Ángel de Brito.

"¿La data que te llegó era que estaban separados y el conflicto era una tercera persona en el medio?", preguntó Pepe Ochoa. "Sí, esa fue la data que le llegó a Capristo. La Negra me la pasó a mí y yo me la puse a laburar. Dije: 'puede ser un chisme berreta'", señaló la angelita.

Yanina comentó que intercambió mensajes con Accardi, que se comunicó con ella para desmentir rumores de una infidelidad. "Me acaba de llamar por teléfono. Me quiso dejar en claro que no existió una tercera persona. Hace más de un mes que, a uno de los dos, en Twitter le endilgan a alguien", sumó la panelista.

"Hay un rumor muy fuerte.... Alguien dice que ella estaba en un mismo hotel con un personaje.... hablan de una situación de un hotel. Hoy se separan y ese personaje se convierte en tendencia por esa versión de que los vieron en un mismo hotel. Es Twitter, no es algo fático o que tengamos chequeado, pero crece el rumor", añadió Pepe Ochoa. "Ella me quiso aclarar lo que se dice en Twitter", enfatizó la angelita.

Por último, Yanina no descartó de forma tajante lo que circuló en las redes. "Nunca se sabe. La cuestión es que se separaron. Es raro lo de las remadas y las discusiones. Ella me acaba de blanquear que hace un tiempo que él duerme en el departamento nuevo y ella en la casa. Me dice que estaban muy desencontrados. Yo nunca creo en la separación armónica. Siempre uno toma la decisión y el otro la rema. Ella me dijo que estaban haciendo terapia. Lo intentaron, lo intentaron, pero tenían muchas discusiones", concluyó.

Embed

Confirmado: Nico Vázquez y Gimena Accardi están separados

Después de 18 años de amor y convivencia, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi anunciaron su separación mediante un comunicado que compartieron en sus redes sociales.

"Después de compartir con @gimeaccardi 18 años la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos", expresaron al comienzo del mensaje, dejando en claro que la decisión fue tomada con respeto y madurez.

Más adelante, la pareja reconoció que atravesaron un proceso difícil. "No fue una decisión fácil, porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une, vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón. Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar", escribieron.

En esa línea, destacaron que, a pesar de la separación, el cariño entre ellos permanece intacto. "Elegimos hoy transitar la vida por separado, pero el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una", añadieron.

Por último, Vázquez y Accardi apelaron a la empatía del público en este momento tan delicado. "Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele. Pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo", concluyeron.