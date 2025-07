La angustiante reacción de la China Suárez al ver los chats de Mauro Icardi con La Cuerpo: "Tengo un...."

La conversación no logró convencer a las figuras ni a los medios que siguen de cerca el escándalo en torno a la pareja. De hecho en la cuenta de X de SQP (América TV) comentaron: "Que raro todo".

Qué frase usó Benjamín Vicuña para definir la relación con la China Suárez

Benjamín Vicuña rompió el silencio en su regreso a Buenos Aires, luego de unos días de descanso en el sur del país junto a sus hijos y Carolina "Pampita" Ardohain. Su arribo al Aeroparque no pasó desapercibido, y las cámaras de LAM (América TV) lo abordaron con una pregunta inevitable: su conflicto con la China Suárez.

En medio del revuelo mediático que lo señala como un padre ausente —acusación lanzada por su ex pareja—, el actor chileno eligió responder con mesura. Se lo vio sereno, aunque firme, al reconocer que el vínculo con la madre de sus hijos menores está roto. “No hay diálogo, y eso duele. Todo se maneja a través de abogados”, comentó mientras caminaba.

china suarez y benjamin vicuña

Sin caer en confrontaciones directas, Vicuña dejó en claro que no siente la necesidad de justificarse públicamente. “Quien me conoce, sabe cómo soy. No tengo que salir a explicar nada”, afirmó, evitando entrar en el juego mediático que rodea el conflicto.

Además, hizo una breve mención al viaje compartido con Pampita. Describió la experiencia como positiva y necesaria. “Fue un viaje hermoso. Todos juntos, como corresponde”, expresó, reforzando la imagen de un padre comprometido que intenta preservar la armonía familiar pese a las turbulencias externas.