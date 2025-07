Edith Hermida habló de la fuerte polémica entre Romina Scalora y Beto Casella y confesó si incidió en su salida de Bendita

En cuanto a las declaraciones del conductor que trató a Scalora como "conflictiva llena de traumas”, Edith se diferenció: “No, no la conozco tanto ni tampoco quiero hablar así de su persona”, expresó.

En ese contexto, comentó que no tendría problemas en trabajar otra vez con ella: “Yo volvería a trabajar con todo el mundo. No tengo ningún problema con nadie. Si tengo algún enojo o un resquemor o algo, trabajo mucho para soltarlo”.

Dejó en claro además que ella no tuvo nada que ver en la salida de Romina Scalora de Bendita: “No fue mi culpa(su salida del programa), ella lo sabe bien. Su salida de Bendita no tuvo nada que ver conmigo. Soy un cero a la izquierda en Bendita, no corto ni pincho”.

Luego de escucharla atentamente desde el estudio de LAM, Romina Scalora dio su punto de vista y sentenció: “Yo no me fui de Bendita porque me sacó Edith y yo no me ensañé con ella. A mí lo que me enojó fue aquella vez que me dijo ‘mosquita muerta. No tengo nada más que decir de Edith. Nunca más habló mal de mí. Le deseo lo mejor, siento que es una mina muy profesional y que labura mucho, lo que no quiero es que me agredan a mí”.

Beto Casella aclaró qué pasará con Bendita en medio de la tensión con El Nueve

En medio del conflicto con El Nueve, Beto Casella habló en exclusiva con PrimiciasYa y se refirió al faltazo que pegó él junto a sus compañeros este jueves y que sorprendió a todos.

La emisión del juves comenzó con un plano general del estudio completamente vacío y con graphs que decían: "Hoy se enfermaron todos", "Qué mala suerte tenemos", "Todos con parte de enfermo". Y luego pasaron al aire un compilado de tapes con los informes que habían preparado para el programa del jueves.

El conductor Beto Casella habló con PrimiciasYa y señaló de manera irónica y sin querer dar detalles sobre lo sucedido este jueves: "Estaremos somatizando algunas cosas injustas todos al mismo tiempo, por eso no estuvimos al aire", comenzó diciendo.

Y ante la versión que Bendita se mude a otro canal (podría irse a El Trece, según Laura Ubfal), Beto comentó: "Todo el tiempo tengo un par de propuestas latentes. Vamos a ver cómo se desenvuelven los próximos días. Quiero que no haya ninguna situación injusta con ninguno de mis compañeros. Hasta ahí puedo decir". Al ser consultado si este viernes 25 de julio volverá a Bendita, el animador sembró misterio en cuanto al futuro:"No sé, veremos qué pasa".