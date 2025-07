La fuerte advertencia de La Cuerpo que pone en jaque a Mauro Icardi: "Se va a destapar una olla"

Consultada sobre la reacción de la China Suárez, que le habría escrito luego de la viralización, Salinas fue contundente: "Es obvio que se enoje, es su pareja".

Finalmente, lanzó una advertencia que generó aún más expectativa: "Hoy se va a destapar una olla, y no solo con cosas mías, también de compañeras. A mí no me interesa, no le doy bola y sigo con lo mío".

Cómo reaccionó la China Suárez al ver los chats de Mauro Icardi con La Cuerpo

Se hicieron públicos nuevos mensajes que la China Suárez le habría enviado a Jazmín "La Cuerpo" Salinas, con el objetivo de evitar que difundiera distintas capturas que tenía en su poder relacionadas con Mauro Icardi.

El escándalo, que comenzó con la aparición de Natasha Rey —quien aseguró tener videos del futbolista—, sumó en los últimos días un nuevo capítulo con la participación de Salinas, quien también afirma haber recibido mensajes por parte del deportista.

Al enterarse de la situación, la actriz habría decidido contactar directamente a la influencer para expresarle su desconcierto por lo ocurrido con su pareja. Según se filtró, en esa conversación, Suárez mostró preocupación y buscó persuadirla de no continuar con las filtraciones.

"Tengo un nudo en la garganta. Reenviame de vuelta el primer audio", escribió la actriz en uno de los primeros intercambios. En otro mensaje agregó: "Me parece cualquiera igual. Quiero que uses todo esto para hacerte conocida". Frente a esa acusación, Salinas fue categórica: "Ya soy conocida".

"Hay una pareja y una familia atrás de Mauro", habría sido una de las últimas frases de la actriz en su intento por frenar la difusión del contenido.

Sin embargo, la conversación no terminó de generar credibilidad entre figuras del espectáculo ni entre los medios que siguen de cerca el conflicto. En la cuenta de X del programa SQP (América TV) resumieron la sensación general con una frase breve pero elocuente: "Qué raro todo."