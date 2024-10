La decisión radical de Julián Serrano tras las duras críticas a su posteo por la muerte de Liam Payne

TW Julián Serrano por la muerte de Liam Payne.jpg

En su perfil de X se multiplicaron comentarios como “No sos el centro del mundo” o “Pensar que yo era fanática tuya, qué vergüenza”, al tomar como una falta de respeto hacia el cantante fallecido su mensaje.

Así fue que al cabo de cuatro días, Serrano regresó a su cuenta de X y, harto de tanto comentario agresivo hacia él, tomó una drástica decisión que comunicó junto a una fotografía suya.

“Lo lograron. Finalmente lo rompieron. Finalmente ganaron. Destrozaron a alguien. Alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo. Alguien que no merecía el odio. Alguien que no hacía nada más que ayudar a las personas. Alguien que amó con todo su corazón. Me voy de X”, escribió el domingo en su perfil, a modo de despedida. ¿Será definitivo?

TW Julián Serrano - despedida de X.jpg

Chiara De Vita expuso a Julián Serrano y reveló furiosa por qué el influencer la dejó

A mediados de septiembre pasado, Julián Serrano anunciaba a través de vivo de TikTok su sorpresiva y abrupta separación de Chiara de Vita, quien unos días después utilizó la misma vía para hacerle saber a sus seguidores los escandalosos motivos del final del romance.

Así, la modelo e influencer contó en un live con casi 8.000 usuarios conectados que Julián la engañó y que de un día para el otro fue él mismo quien la dejó a ella. Pero hete aquí que el mismísimo Serrano se encontraba entre quienes seguían su transmisión y su irónicos comentarios terminaron de sacarla de quicio.

Embed

Sabiendo que Julián se había unido al vivo, Chiara le habló mirando fijo a cámara: “Me dejaste diciendo que tenías que enfocarte en tu carrera y que no te interesaba estar con otras minas, que querías enfocarte en vos”.

Pero acto seguido agregó, ya visiblemente molesta: “Tengo todo escrito lo que me dijiste. Tengo testigos de las cosas que me hiciste que son una verg...”. Y arremetió: “Te ensuciabas la boca diciendo que me amabas. ¡Qué falta de respeto para los que sí me aman!”.