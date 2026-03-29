Julián Serrano sufrió un violento robo en su auto y explicó los detalles: "Muy frustrante"

El influencer explicó que después del episodio no sabía cómo volver a su casa porque no tenía el mapa, a lo que le comentó la situación que había vivido previamente a un taxista y le prepuso pagarle el viaje hasta las calles que le indicó y lo fue siguiendo de atrás con su auto.

"Después no tenía GPS para volverme y me estaba desviando. Le pregunté a un señor de un taxi y le dije que si iba a una dirección y yo lo seguía atrás y le pagaba el viaje. Emprendimos la aventura donde yo lo iba escoltando. Bajé, le pagué y me orienté para mi casa. Al final no pasó a mayores y no tenía astillas en el ojo del vidrio. Igual muy frustrante, tengo una bronca que no se dan una idea", cerró con total indignación.

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Llamado de Dios y profunda reflexión: el brote místico de Julián Serrano

Julián Serrano compartió una experiencia particular en las redes socialess al sostener estar escuchando el llamado de Dios y dio detalles al respecto.

“Hace algunos días o algunas semanas, sin ponerme como si estoy teniendo una epifanía, pero sí estuve escuchando como el llamado de Dios, como de ángeles o arcángeles que me están tratando de comunicar algo", comenzó el ex de Oriana Sabatini en su video.

El influencer explicó después que en el último tiempo comenzó a recuperar la conexión con la fe: “Durante mucho tiempo me alejé de Dios. O sea, no tanto, porque eventualmente rezaba y me encomendaba, pero no lo tenía tan presente. Y últimamente lo empecé a tener más en cuenta", se sinceró.

"Es tremendo el cambio que uno genera en su vida cuando empieza a rezar, encomendarse, a creer, a tener fe, a orar bien", agregó Julián Serrano muy reflexivo sobre la conexión que recuperó con la fe.

En ese sentido y asombrado con lo que le estaba sucediendo, Julián Serrano llamó a sus seguidores a que le comenten si vivieron alguna vez situaciones parecidas.

“Lo quiero compartir, quiero leer otro tipo de cosas, quiero tener otro tipo de pensamientos, quiero ver la vida desde otros ángulos, tener un poquito más de conciencia de todo lo que han dicho las sagradas escrituras. Lo quería compartir, quería saber si soy el único que le está pasando esto o es algo ya colectivo", concluyó el joven.