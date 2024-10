El insólito posteo de Julián Serrano por la muerte de Liam Payne que causó indignación

Liam Payne.jpg

"Yo no puedo creer que se muera mi favorito de 1D (One Direction), con mi misma edad, en mi país... y en el día de mi cumpleaños. Que en paz descanse”, escribió Serrano en su cuenta de X logrando en pocos minutos hacerse viral pero no precisamente con mensajes de apoyo a sus palabras.

“Pensar que yo era fanática tuya, qué vergüenza”, “Con razón Oriana te dejó”, “Sos increíble, mirá cómo hiciste que la muerte de un gringo se tratara sobre vos para rascar likes”, “querían que sepa que era su cumpleaños”, “qué pesado que sos flaco”, “a nadie le importa tu cumpleaños”, “sos mufa” o “no sos el centro del mundo”, fueron así tan sólo algunas de las miles de reacciones críticas que cosechó Serrano.

La familia de Liam Payne devastada tras su trágica muerte: "Momento terrible"

Liam Payne, ex integrante del famoso grupo musical One Direction, murió el miércoles a los 31 años después de caer desde el balcón de un hotel ubicado en Palermo en medio de su visita a la Argentina.

Mientras se espera por los resultados de la autopsia al cuerpo del artista, su familia rompió el silencio por primera vez tras la trágica noticia a través de un comunicado, según informó la BBC.

En el escrito, la familia del británico que tenía apenas 31 años expresó su más profundo dolor en este tremendo momento que les toca atravesar.

“Estamos desconsolados. Liam vivirá por siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente", indicaron los familiares de Liam Payne en el escrito que hizo público el citado medio internacional.

Y remarcaron: "Nos estamos apoyando mutuamente lo mejor que podemos como familia y pedimos privacidad y espacio en este momento terrible".

Tras conocerse la dura noticia, los fanáticos del cantante se reunieron en la puerta del hotel ubicado en Palermo para despedirlo por última vez en medio de un clima de total angustia.