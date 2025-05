La descarada fortuna que gastó Mauro Icardi por las 3 noches de hotel con la China Suárez en Miami

“Hoy me contaban cuánto valió una habitación. Las tres noches pagaron 50 mil dólares. Yo no puedo creer. Chicos, el dinero… Eso es tirar el dinero. Bueno, el que puede, puede”, revelaron desde el lujoso lugar donde se encuentra hospedada la pareja del momento.

Embed

Y el cronista amplió: “Estamos frente al Four Seasons, que es el hotel donde están La China y Mauro. Y estoy seguro que están durmiendo todavía, porque el último post que hicieron fue a las 4 de la mañana, lo estoy viendo acá".

"Y ese post era donde Mauro le decía a La China que ella era la elegida y que la estaba esperando para siempre con flores y corazones y chocolate. Me imagino cómo habrá terminado esa noche”, continuó.

La China Suárez sorprendió a su novio Mauro Icardi en la habitación del hotel donde se hospedan al decorar el lugar con globos, pétalos de rosas y una romántica dedicatoria con una foto de los dos en el televisor. "Todo y más. Gracias por hacerme tan feliz", comentó enamorado el futbolista en Instagram.

china suarez mauro icardi miami 5.jpg

El letal ninguneo de la China Suárez a Benjamín Vicuña, Nicolás Cabré y Rusherking con una frase dedicada a Icardi

La China Suárez y Mauro Icardi están pasando por un momento soñado en pareja y desde Miami, Estados Unidos. comparten desde las redes el día a día de su nuevo viaje de amor.

Lo cierto es que desde Instagram, el futbolista mostró la romántica sorpresa que le preparó su novia en la habitación donde se hospedan.

La China decoró todo el ambiente con pétalos de rosa, globos con formas de corazones y una foto de los dos en el centro de escena en la televisión.

Con globos de colores formó las palabras "I love you" y luego se observa la frase con cubos lumínicos: "It was always you” (“Siempre fuiste vos”), todo musicalizado con una canción de amor.

"Todo y más. Gracias por hacerme tan feliz", contestó enamoradísimo el ex de Wanda Nara desde sus historias ante la romántica sorpresa recibida por parte de la actriz.

Lo cierto es que la dedicatoria elegida por la China Suárez dio mucho que hablar entre sus fanáticos virtuales ya que les habría restado importancia en su vida por completo a sus anteriores parejas

Ellos son: Nicolás Cabré, padre de su hija Rufina, Benjamín Vicuña, con quien tiene a Magnolia y Amancio, y Rusherking, quien fue su último novio formal antes de comenzar el vínculo con Mauro Icardi.