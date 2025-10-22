"La hacía disfrazar de Minnie": deschavan la infidelidad más dolorosa de Maxi López a Wanda Nara

Wanda Nara y Maxi López anunciaron su separación en noviembre de 2013, después de un matrimonio de poco más de cinco años y tres hijos en común.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Augusto Tartúfoli recordó en Pasó en América un impactante dato del matrimonio entre Wanda Nara y Maxi López que terminó en un gran escándalo.
Wanda Nara y Maxi López anunciaron su separación en noviembre de 2013, después de un matrimonio de poco más de cinco años y tres hijos en común.
La separación fue muy mediática y estuvo marcada por escándalos relacionados con infidelidades del futbolista, incluso Wanda afirmó haber contratado un detective privado para vigilarlo.
Durante años mantuvieron conflictos legales y peleas mediáticas, pero con el tiempo lograron acercarse por el bienestar de sus tres hijos en común, Valentino, Constantino y Benedicto.
Hoy los dos hasta comparten programa de televisión juntos en MasterChef Celebrity (Telefe) y se chicanean al aire con alguna cosita del pasado con buena onda y en tono de humor.
Lo cierto es que en medio del buen momento que atraviesan como familia y en paz tras aquellos años de turbulencia, Augusto Tartúfoli recordó al aire en Pasó en América un escandaloso dato del tiempo en que ambos eran pareja.
Primero fue Natalie Weber quien recordó sobre aquella mediática separación: "Wanda es la mamá de sus hijos, en algún momento se lima asperezas (por la tensión del pasado con Maxi López). Icardi era el amigo, es un código medio de amistad de hombre".
"Se llevaban pésimo", añadió quien reemplaza en la conducción a Sabrina Rojas durante sus vacaciones. A lo que el conductor comentó bien picante sobre el tiempo en pareja de Wanda y Maxi: "Maxi le fue muy infiel a Wanda, acordate que le fue infiel con la niñera a la que hacía disfrazar de Minnie chicos".
Y amplió sobre ese tremendo dato que recordó: "Está en Caras eso, toda la fiesta donde la niñera está disfrazada de Minnie y donde Wanda cuenta que la hacía disfrazar de Minnie y que tuvieron intimidad con ella disfrazada de Minnie".
"¡Chicos, la hizo disfrazar de Minnie a la niñera!", concluyó contundente Tartu ante las risas y sorpresa de sus compañeros sobre ese dato del ocurrente disfras del personaje de dibujos animados de Disney que salió a escena.
La conductora Wanda Nara y su ex Maxi López volvieron a protagonizar un divertido cruce al aire en el programa MasterChef Celebrity (Telefe).
Fue cuando Wanda, fiel a su estilo descontracturado, le hizo una pregunta punzante sobre su actual pareja, Daniela Christiansson, quien transita el séptimo mes de embarazo en Suiza.
"La pregunta es quién le está haciendo milanesas ahora a la mujer de Maxi", señaló la animadora. A lo que él, entre risas, respondió más tarde en la entrevista individual: "Es terrible".
Más adelante, Wanda quiso saber más sobre el actual vínculo de su ex y le preguntó: "¿En qué fecha se conocieron, Maxi?". A lo que el participante sin dudar señaló uno de sus dedos y dijo: "Acá, mirá, la tengo tatuada".
La respuesta dio pie a una nueva chicana de la presentadora:"Sí, casi se te está borrando", y enseguida le consultó a Damián Betular: "Betular, ¿qué dice ese dedito?". El chef respondió: "No, calculá que no veo".
Maxi López cerró el momento con una frase que desató más risas en el estudio: "No, no, las cuentas dan bien, las cuentas dan bien".