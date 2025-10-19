A24.com

INESPERADO

Wanda Nara reveló qué hizo Maxi López por ella y Evangelina Anderson y generó sorpresa en MasterChef Celebrity

Wanda Nara y Evangelina Anderson protagonizaron un divertido momento en MasterChef Celebrity, con una inesperada mención a Maxi López que generó risas.

19 oct 2025, 23:46
wanda, maxi lopez y evangelina anderson
wanda, maxi lopez y evangelina anderson

Este domingo, al comienzo de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity(Telefe), la conductora Wanda Nara reveló qué hizo su ex Maxi López por ella y Evangelina Anderson el último fin de semana.

Mientras observaba a los participantes que estaban en el balcón, Wanda notó la ubicación de Maxi, quien se encontraba “muy atrás, muy escondido” entre sus compañeros con delantal blanco. Entonces, con una sonrisa, lanzó: “Me encantó que este fin de semana te hiciste cargo de los chicos, este finde se puso la 10 y yo tuve libre”.

La revelación generó risas y comentarios entre los presentes, y Evangelina Anderson no tardó en sumarse con una confesión propia: “Hasta del mío se hizo cargo también, estuvo Basti, mi hijo mayor también”.

Wanda, en sintonía con lo dicho por Evangelina, agregó: “Se llevó Maxi todos los chicos, los de Evangelina, todos”. Cabe recorcdar que los hijos de ambas participan en las divisiones inferiores de River Plate y, gracias a ese vínculo compartido, las dos lograron recomponer su relación personal, que en el pasado había tenido altibajos.

Cuándo regresa Maxi López a MasterChef Celebrity tras su viaje a Suiza

Maxi López se ganó rápidamente el cariño del público en MasterChef Celebrity (Telefe), y su participación se volvió clave para el show. Junto a Wanda Nara, la dupla aporta lo que muchos consideran “el verdadero contenido”: cruces divertidos, recuerdos de su pasado como pareja y ese toque de tensión que le da sabor extra a la competencia gastronómica.

Pero su continuidad en el programa se vio interrumpida de forma inesperada. El exjugador tuvo que viajar de urgencia a Suiza luego de que Daniela Christiansson, su pareja, sufriera un accidente doméstico en su casa. El hecho ocurrió en un momento delicado, ya que ambos están esperando su segundo hijo. Desde entonces, comenzaron a circular versiones sobre si Maxi volvería o no a la Argentina, y todo indica que sí. Eso sí, su estadía tendrá fecha límite, en sintonía con el avanzado embarazo de Daniela.

Mientras tanto, Marley se encargó de ocupar su lugar en el ciclo, pero ya hay fecha confirmada para el regreso de López. “Ya tiene los pasajes sacados. El día martes (21 de octubre) el señor Maxi López está de regreso en la Argentina”, anunció Daniel Fava en A la Tarde (América TV).

“El día miércoles a las 13 retoma las grabaciones de MasterChef, y la vuelta, ya tiene el ticket de vuelta… el regreso de Maxi López a Suiza será el 18 de noviembre”, agregó el periodista, confirmando que el exfutbolista volverá a ponerse el delantal por unas semanas más antes de partir nuevamente.

