El casting de Tato Algorta sacudió Gran Hermano 2024: se comparó con Marcos Ginocchio y las redes lo liquidaron

En otra parte, el uruguayo lanzó: "Me siento atractivo. Siento que soy un chico que tiene una autoestima muy alta. Suena un poco soberbio decirlo así".

Más adelante, aseguró: "Diganme un ex Gran Hermano que combine facha con buena gente con 'no te paso por arriba, ni en pedo'". Ahí, la producción mencionó el nombre de Marcos. "¿Marcos? Okey, sumo un punto más: divertido", le respondió a los de la producción que le dijeron que Ginocchio y Bautista Mascia eran más lindos. "No son más lindos", respondió Tato con total seguridad.

Cuando terminaron de ver el casting del Agorta, sus compañeros no pudieron evitar reirse de su actitud en el tape. Algo similar pasó en las redes y los seguidores del programa lo liquidaron.

"Es inhumano el cringe que me causó ver el casting de Tato"; "Tato, ni a los talones le llegas a Marcos, jajajaj, el ego por Dios"; "Tato diciendo que es más fachero que Marcos, jajajaj, respetá los rangos" y "El casting de Tato no puede ser, qué vergüenza ajena", entre otros comentarios.

Eugenia y Selva se dijeron de todo y hubo tensión al aire en Gran Hermano 2024: "Cizañera"

En medio de la gala de eliminación de Gran Hermano 2024 (Telefe), las nuevas enemigas Selva Pérez y Eugenia Ruiz se pelearon en pleno aire y se dijeron de todo.

"Una insoportable, una cizañera, una embustera, no se hace cargo, hace que se sincericiden los otros y ella no es sincera con sus cosas. Es mentirosa", comenzó diciendo la santiagueña sin filtro enfrente del conductor Santiago del Moro.

"Se está mirando al espejo y está diciendo todo lo que es ella, me encanta, adoro", disparó la uruguaya con humor. "Siete años más que yo tiene Selva, parece mi hija, te juro", siguió Eugenia enojada.

"La que eligió nuevos rumbos es ella", lanzó Selva. "Es caprichosa, quiere llamar la atención todo el tiempo. Me hablan a mí y ella tiene que hablar por atrás, interrumpe todo el tiempo. No sé qué problema tiene. De chiquita, no sé, no le daban bola", siguió picante Eugenia.

Ahí, el conductor intervino y comentó: "Ustedes eran de las nuevas y estaban muy unidas en un momento". "Seee, unidas, pero yo sabía que era insoportable", le respondió sin vueltas Ruiz.

"Yo me quedo muy tranquila porque todo se ve", acotó Selva para cerrar su cruce con la jugadora.