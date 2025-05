La foto de Venezia que compartió Alex Caniggia con una inesperada reflexión sobre su pasado

Aunque muchos interpretaron la frase como un simple posteo emotivo, parece tener un destinatario claro: su madre, Mariana Nannis, con quien mantiene un fuerte distanciamiento.

Si bien Alex siempre desligó a Melody del conflicto con su familia y destacó que es “una excelente mamá”, su vínculo con Nannis se quebró tras un episodio clave: el desalojo del departamento en Puerto Madero que ella le había prestado.

“Me echó de mi casa con mi hija que nació a la semana”, fue una de las frases más duras que lanzó el mediático al enterarse de la decisión.

Según trascendió, Mariana habría tomado esa medida al saber que Alex y Melody no estaban pagando las expensas, lo que marcó una ruptura definitiva. Desde entonces, el vínculo madre e hijo no logró recomponerse.

image.png

Melody Luz reveló cómo se organiza con Alex Caniggia para criar a su hija Venezia tras la separación

Fue hace pocas semanas cuando Melody Luz y Alex Caniggia anunciaron su separación luego de tres años en pareja y una hija en común, Venezia, fruto de su relación.

Desde ese entonces, la bailarina se mostró movilizada aunque también abierta a darse una nueva oportunidad al amor junto a Santiago del Azar, el chef con el que tuvo un flirteo en El hotel de los famosos (El Trece) antes de iniciar su relación con el hijo de Mariana Nannis.

Así, en una entrevista con la revista Gente, Melody habló de los desafíos emocionales que enfrenta en esta nueva etapa de su vida como madre separada, y al mismo tiempo cómo trata de mantener la crianza de su beba junto a su ex de manera sana, amorosa y equilibrada.

Melody Luz, Alex Caniggia y Venezia 1.jpeg

“Me explicaron que, pese a que está muy chica, hay que decírselo. Tenemos que sentarnos los dos y explicarle, pero todavía no se dio el momento”, confió Melody sobre la adaptación de la pequeña al nuevo esquema familiar, dado que Venezia aún se alimenta con leche materna y al alternar entre dos casas podría generarle cierto estrés.

Asimismo, la bailarina reconoció que lo más complejo de la separación fue justamente la situación de la beba. “Yo proyecté mi vida con Alex y pensaba estar mucho tiempo con él. Tengo a mis papás juntos, no sabía cómo funcionaban las cosas con padres separados y eso me daba mucho miedo”, confesó sin pruritos así como también aseguró que no duda en transmitirle paz a Venezia haciéndole saber que "mamá está bien y siempre va a dar lo mejor para cuidarla".

En tanto, sobre la nueva dinámica familiar, Melody Luz reveló que con Alex Caniggia se turnan. "Venezia ya va al jardín, así que nos turnamos para ver quién la busca, quién la lleva, y así vamos probando”. “Yo confío en que Alex va a hacer las cosas lo mejor que pueda. Siempre destaqué que es muy buen papá”, concluyó apostando al respeto y la colaboración tanto de ella como de su ex en pos de una sana crianza para la pequeña, que es quien los mantendrá unidos de por vida.