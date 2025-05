Tajante advertencia de Alex Caniggia sobre la situación de Melody Luz tras la separación: "Si buscan..."

Lo cierto es que por el momento El Emperador mantiene silencio tras aparecer estos rumores que indican de la nueva relación de su ex con el chef, quien también participó de ese mismo reality.

Alex Caniggia utilizó su cuenta en Instagram para referirse a este momento que vive y aclaró que no hablará mal de la madre de su hija tras la separación.

"Gente si buscan armar quilombos y que hable mal de la madre de mi hija no pasará nunca en la vida hasta que sea el último día de mi vida. Soy un caballero. Saludos", expresó con seguridad el mediático desde las redes.

alex caniggia advertencia tras separarse de melody luz.jpg

La fuerte respuesta de Alex Caniggia tras el romance de Melody Luz: "No dejaré de luchar"

Luego de que anunciaran su separación Melody Luz y Alex Caniggia, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia compartió un fuerte posteo en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Alex compartió una foto de él mismo y lanzó una ¿indirecta para su expareja? “Gente vuelvo a este look bien fucking facha vikingo”, escribió.

Y agregó: “Qué recuerdos y cómo les rompí el opi a todos, jaja. No quieran competir cuando alguien nace con instinto de gladiador. No peleo por gloria, peleo por honor, por sueños, por los que amo. Soy gladiador, y mientras tenga aliento, no dejaré de luchar”.

Cabe recordar que el viernes pasado PrimiciasYa informó en exclusiva que la bailarina estaría dándose una nueva oportunidad en el amor de la mano de Santiago del Azar.

Del Azar es el chef con el que tuvo un flirteo en El hotel de los famosos allá por 2022 poco antes de comenzar su relación con Caniggia, quien también era participante del reality de El Trece al igual que ella.