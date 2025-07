"Me cansé de sus mentiras": Fernanda Iglesias contó su verdad sobre el cruce con Yanina Latorre

En ese momento, el cronista Alejandro Guatti intervino para recordarle una de las frases más polémicas de Latorre: "Dijo que la envidiabas, porque vos no pudiste construir una familia y ella la tiene, querés destruirla".

La respuesta de Iglesias fue contundente: "¿Yo no tuve una familia? Tuve una familia durante 14 años, una familia constituida con marido y mujer, como quiere ella, porque ella es Dios, patria, sociedad, hasta la derecha de Videla, más o menos. Todo tiene que ser así, marido, mujer, el marido te hace de todo, te mete de todo. 'No seré feliz, pero tengo marido'. Tuve una familia, en un momento me sentí mal, me sentí humillada por mi marido, no me gustó lo que pasó y me separé, como tendría que haber hecho ella, pero no tiene los huevos. No entiendo de qué familia habla. Vos la tenés porque te aguantás las peores humillaciones".

Más adelante, se refirió al supuesto affaire de Diego Latorre. "Sí, Diego me llamó. Diego me dijo que por favor que no siga más con esto, que iba a tener un quilombo con Yanina, que lo de la chica esta había sido una sola vez, que no la veía más. Yo le dije que se mandaba muchas cagadas. La culpa de todo la tiene él", reveló.

Además, denunció un comentario clasista por parte de Dora, la madre de Yanina: "Hoy para denigrarme la mamá de Yanina me dijo 'viajás en colectivo', como si fuera algo indigno. Esos son los valores que tiene esa gente, creen que porque tienen plata son mejores que nosotros y no, señores, no es así".

Finalmente, Iglesias habló de su salud mental, un tema que consideró delicado: "Tuve muchos problemas de depresión, me ocupé mucho de mi salud mental, no es un tema para tirártelo por la cabeza, queda mal el que lo hace. Queda como un ignorante el que lo hace, porque es una enfermedad".

La polémica reacción de Fernanda Iglesias tras el descargo explosivo de Yanina Latorre

Yanina Latorre no se quedó callada y salió al cruce de Fernanda Iglesias luego de que esta difundiera en redes sociales una versión sobre una presunta infidelidad de Diego Latorre. Según contó, el exfutbolista habría tenido un vínculo con una excompañera del colegio, a quien habría reencontrado durante un viaje de egresados a Bariloche y con la que se habría visto nuevamente un año atrás.

"Y con respecto al mensaje (que compartió antes en las redes). Tengo chats y todo el cuento de cómo y dónde fue el encuentro. Pero no lo voy a contar: lo dejo a tu criterio, amoooor", expresó con sarcasmo en sus historias, y más tarde fue sumando detalles que le habrían llegado sobre el supuesto episodio.

Esto provocó una fuerte reacción en vivo de la conductora de Sálvese Quien Pueda (América TV), quien no dudó en apuntar contra Fernanda Iglesias por hablar de la intimidad de su esposo. Además, trajo a colación comportamientos de la panelista tanto en lo profesional como en lo personal.

"Tengo dos hijos que me aman, que me apoyan y que me están bancando. Vos no cuidás a tus hijos. No tenés instinto materno", le lanzó sin filtros a su excompañera de trabajo, dejando en claro su enojo.

Poco después del contundente mensaje de Yanina, Fernanda Iglesias reaccionó desde su cuenta de Instagram con varias historias. En la primera, compartió una foto de su hija tocando el piano. "Mi hijita pianista", escribió con ternura, en una clara respuesta a las críticas de Latorre sobre su rol como madre.

Más adelante, publicó otra historia con el emoji de una bala y un mensaje filoso: "Entró la balubi", una expresión popular en redes que se usa cuando un comentario logra afectar al otro.

Finalmente, Iglesias subió una encuesta en sus historias que decía: "Me quedó una duda... '¿Desmintió?'", invitando a sus seguidores a votar entre "sí o no", en lo que parece ser solo el comienzo de un conflicto que promete seguir dando que hablar.