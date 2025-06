La molestia de Wanda Nara ante las críticas a su hija por usar la misma ropa varios días

“Contexto: le pedí a Fran que deje de usar su buzo celeste. Me contestó ‘Mamá, es el buzo que me dejó mi mejor amiga que se fue a vivir al exterior. Le prometí a mi mejor amiga que lo usaría mucho ya que me dejó su buzo favorito’”, explicó la mediática sobre la especial razón detrás de las reiteradas veces que su hija Francesca utilizó la misma prenda durante los últimos días y que tiene que ver con un especial obsequio que le hizo de una de sus grandes amigas.

En cuanto a la tensa batallla judicial con Mauro Icardi, el futbolista solicitó de manera formal en la Justicia la restitucuón internacional de sus dos hijas fundamentado con las fechas en que Wanda Nara no estuvo junto a ellas y fue él quien se hizo cargo de la crianza de las menores en Turquía, país donde trabaja.

En el escrito que detallaron al aire en Inturosos se remarca que "Argentina nunca ha sido el centro de vida (de las menores), el último domicilio conyugal es en Estambul. Ella viajaba por motivos personales o laborales y dejaba a las niñas en Estambul".

Además el delantero del club Galatasaray fundamentó su pedido presentando un detalle minucioso de los días en que Wanda Nara no habría estado en total con sus hijas en el período 2022-2023, donde se resalta que pasaron solo 122 días juntas y 452 distanciadas.

wanda nara respondio criticas misma vestimenta de su hija hace dias.jpg

Las fotos de Wanda Nara en Jujuy con un firme pedido a la Justicia por sus hijas

Wanda Nara fue Jujuy donde se relajó por unos días junto a sus pequeñas hijas, con quien compartió recorridos por distintos lugares maravillosos que ofrece la provincia.

La conductora y cantante viajó en avión privado junto a las niñas con muchos elementos con la imagen de Hello Kitty y recorrieron juntas, entre otros puntos, Purmamarca y las Salinas Grandes, donde pasaron el día dentro de uno de los famosos iglúes.

Las tres disfrutaron de unos días maravilladas por el paisaje, viajes en auto por la ruta en medio de las montañasy hasta disfrutaron de un picnic en un campo rodeadas de animales.

wanda nara jujuy 5.jpg

En el posteo donde mostró las imágenes de su viaje familiar, la mediática aprovechó también para dejar un sutil mensaje a la Justicia en medio del conflicto con Mauro Icardi.

"Ojalá pudieran ver las caritas de mis hijas felices, es un viaje que nunca olvidaremos. Gracias Jujuy por recibirnos con tanto amor", expresó Wanda en su posteo en Instagram haciendo un guiño indirecto a la Justicia por la guerra con Mauro Icardi.