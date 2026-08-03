﻿¿Quién es el artista español que Lali Espósito escrachó en el concierto de Rosalía?

La anécdota de Lali Espósito con un español en el Confesionario del show de Rosalía hizo reír a las artistas, pero también desató las especulaciones en las redes sociales sobre la identidad del español que le dejó tan mal recuerdo.
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Se conció quién sería el artista español protagonista de la historia que Lali Espósito soltó en el show de Rosalía.
La anécdota de Lali Espósito con un español en el Confesionario del show de Rosalía hizo reír a las artistas, pero también desató las especulaciones en las redes sociales sobre la identidad del español que le dejó tan mal recuerdo.
Rosalía la invitó a soltar lo que tuviera guardado, y Lali arrancó sin filtro: "Esto, de verdad, no lo he contado y tiene que ver con un compatriota tuyo. Hoy vengo a hablar mal de mí misma". Entre risas, aclaró: "Salí con mucho español y mucha española, así que no empiecen a sacar conclusiones o cuentas".
Según relató, todo pasó durante una noche en un hotel: su entonces pareja decidió prender un cigarrillo de marihuana dentro de la habitación, algo que ella misma calificó de mal criterio. "Estábamos pasándola bien y esta persona se prende un porrito, que está mal en una habitación de un hotel. No se puede", explicó.
El giro llegó cuando ella volvió del baño: "Yo me voy a bañar. Vuelvo desnuda y en remerón y empiezo a ver fuego, llamas, humo negro. Estaba la habitación prendiéndose fuego". Entre carcajadas, recordó cómo reaccionó ante la escena: "Salí corriendo en cuero a pedir ayuda".
Al final, fue ella quien terminó pagando todos los daños de la habitación, sin que su ex se hiciera cargo ni le devolviera un peso.
En las redes no le hicieron caso a su pedido y se lanzaron a detectar quién fue el protagonista de la historia. Dados los romances de Lali que trascendieron públicamente, las miradas se posaron en dos hombres.
Lali y Rels B
El principal señalado es Rels B, con quien Lali tuvo un romance en 2022, luego de grabar juntos nada menos que "¿Cómo dormiste?". De hecho, el músico sufrió comentarios picantes en sus redes sociales tras la confesión de la cantante.
La otra opción que circula es David Victori, el director español de Sky Rojo, con quien Lali Espósito también fue pareja en 2020.
David Victori, director español de Sky Rojo.