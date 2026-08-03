﻿¿Quién es el artista español que Lali Espósito escrachó en el concierto de Rosalía?

Al final, fue ella quien terminó pagando todos los daños de la habitación, sin que su ex se hiciera cargo ni le devolviera un peso.

¿Quién es el protagonista de la historia que Lali Espósito contó en el show de Rosalía?

En las redes no le hicieron caso a su pedido y se lanzaron a detectar quién fue el protagonista de la historia. Dados los romances de Lali que trascendieron públicamente, las miradas se posaron en dos hombres.

Lali y Rels B

El principal señalado es Rels B, con quien Lali tuvo un romance en 2022, luego de grabar juntos nada menos que "¿Cómo dormiste?". De hecho, el músico sufrió comentarios picantes en sus redes sociales tras la confesión de la cantante.

La otra opción que circula es David Victori, el director español de Sky Rojo, con quien Lali Espósito también fue pareja en 2020.