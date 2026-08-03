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Lali cierra su tour con el tercer estadio River en seis meses

La cantante Lali Espósito confirmó una nueva fecha en el estadio de River Plate como cierre de su exitoso tour No vayas a atender cuando el demonio llama.

3 ago 2026, 08:00
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Lali cierra su tour con el tercer estadio River en seis meses

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Luego de hacer historia hace apenas dos meses al convocar a más de 160 mil personas en dos estadios River Plate completamente agotados, Lali confirma lo que su público tanto pidió: un tercer estadio Monumental, que marcará el cierre definitivo de la gira de No vayas a atender cuando el demonio llama.

Tras ocho estadios agotados en el marco de esta gira —cinco Vélez Sarsfield en 2025 y dos River Plate en 2026—, la artista coronará esta etapa histórica con una última gran celebración.

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El show será el sábado 26 de septiembre y la preventa de entradas estará disponible el miércoles 5 de agosto a las 11 horas. Mientras que la venta general se habilitará automáticamente al agotarse la preventa.

El paso de Lali por River Plate dejó una huella imborrable en la música argentina. Fueron dos noches épicas, atravesadas por la lluvia, una producción de nivel internacional y una fiesta inolvidable que reunió a miles de personas.

Los conciertos contaron con la participación en vivo de todos los artistas invitados como Dillom, Miranda! y DUKI y regalaron un momento histórico con la aparición sorpresa de Kylie Minogue, en un encuentro que dio la vuelta al mundo y consagró uno de los momentos más icónicos del pop latino reciente.

Este tercer River guarda, además, una coincidencia especial: el 26 de septiembre se cumplen exactamente dos años del lanzamiento de "Fanático", la canción que dio inicio a una era que transformó el pop argentino y marcó un antes y un después en la carrera de Lali. Todo parece indicar que será la gran celebración y el cierre definitivo de un ciclo histórico.

Lali continúa consolidando una proyección internacional sin precedentes y renueva en cada presentación el vínculo único que mantiene con su fandom, dando vida a uno de los espectáculos más impactantes de la actualidad.

Con un show renovado, una energía arrolladora y una producción a la altura de los grandes escenarios del mundo, la cantante promete una última noche inolvidable para celebrar junto a su público el cierre de una era que ya forma parte de la historia del pop argentino.

     

 

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