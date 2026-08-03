Lali cierra su tour con el tercer estadio River en seis meses

Los conciertos contaron con la participación en vivo de todos los artistas invitados como Dillom, Miranda! y DUKI y regalaron un momento histórico con la aparición sorpresa de Kylie Minogue, en un encuentro que dio la vuelta al mundo y consagró uno de los momentos más icónicos del pop latino reciente.

Este tercer River guarda, además, una coincidencia especial: el 26 de septiembre se cumplen exactamente dos años del lanzamiento de "Fanático", la canción que dio inicio a una era que transformó el pop argentino y marcó un antes y un después en la carrera de Lali. Todo parece indicar que será la gran celebración y el cierre definitivo de un ciclo histórico.

Lali continúa consolidando una proyección internacional sin precedentes y renueva en cada presentación el vínculo único que mantiene con su fandom, dando vida a uno de los espectáculos más impactantes de la actualidad.

Con un show renovado, una energía arrolladora y una producción a la altura de los grandes escenarios del mundo, la cantante promete una última noche inolvidable para celebrar junto a su público el cierre de una era que ya forma parte de la historia del pop argentino.