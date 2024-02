La picante reacción de la novia de Manzana tras ver cómo Rosina le besó los pies en Gran Hermano

Manzana de GH y su novio Luciana Macías.jpg

Al tiempo que el conductor fue directo al preguntarle "¿Y qué onda con los celos?", a lo que Luciana reveló que ya pasó "la etapa de ser tóxica". "Cuando empezamos la relación sí era celosa. Ahora estoy tranquila", aseguró.

Pero fue allí cuando Luciana aprovechó para aclarar cuán mal le cayó el episodio entre su novio y Rosina Beltrán, cuando la hermanita masajeó y besó los pies de Manzana. "Ayer sí me puse celosa cuando Rosina le besó los pies. Cuando lo vi me asusté, yo estaba en la tribuna, me dio cosa", cerró tajante la pareja de Federico Farías.

Rosina le besó los pies a Manzana y dejó en shock a todos en Gran Hermano 2023: las imágenes

Una vez más, Rosina Beltrán volvió a besar los pies de uno de sus compañeros en la casa de Gran Hermano (Telefe). Esta vez, le besó los dedos a Federico Farías, más conocido como Manzana, lo que dejó a todos en shock.

Su fetiche con los pies no tiene límite. Luego de haberle besado los pies a Isabel de Negri y Sabrina Cortez, que ya fueron eliminadas de la casa, hizo lo mismo con Manzana. Ni bien vio los dedos del pie del cantante de RKT, los besó, agachada en el piso, mientras le masajeaba la planta del pie.

Los comentarios se multiplicaron rápidamente: la mayoría de los internautas expresaron su desagrado ante esa práctica recurrente. Nadie puede entender por qué una chica tan joven y tan bonita anda toqueteando los pies ajenos.

“Esta chica no está bien”, dijo un usuario. “No hay que comer carne cruda o quedás así”, señaló otro, haciendo referencia a otra práctica desagradable de la hermanita.

“No puedo ‘desver’”, comentan con impresión. “El sistema inmune de Rosina al 9009", "Qué locura carga esta piba”, señalaron otras personas en las redes.