La tajante reacción de La Tora sobre su vínculo con Nacho en el vivo de Gran Hermano que incomodó a todos

“¿Últimamente vos sabés algo de él, de su situación?”, deslizó pícaro el conductor hacia Lucila Villar, quien tenía a Nacho al lado suyo.

De manera automática, y visiblemente incómoda, Villar respondió sin siquiera mirar a su ex pareja: “No. Es mi compañero laboral y nada más”, lanzó contundente y sorprendiendo a todo el panel por su la lacónica declaración.

Es así que desde las redes no tardaron en desatarse todo tipo de teorías sobre cómo quedó la relación entre los exhermanitos tras ponerle fin al noviazgo que comenzó dentro de la casa televisiva, quedando claro que no hay chance alguna de reconciliación.

Romina Uhrig expuso los detalles del romance oculto de Coti Romero y un ex Gran Hermano

El jueves por la noche los participantes de Gran Hermano recibieron mensajes grabados de sus ex compañeros de convivencia. Coti Romero envió sus saludos y le dedicó unas palabras especiales a Martín Ku.

“Chino sos mi jugador favorito. Te prometí y lo cumplí. A no bajar los brazos que sos mi campeón”, le dijo la correntina en la filmación. “Está enamorando minas el Chino”, comentó Furia.

Este viernes en A la Barbarossa (Telefe), Romina Uhrig desmintió que Coti esté interesada en conquistar al Chino. "¿Está de novia con Nacho Castañares? ¿Por eso?", lanzó Robertito Funes, que reemplazó a la conductora.

La ex diputada no dio vueltas y confirmó que la correntina viviendo un romance oculto con el muchacho de Almagro. "Yo ya me imagino los hijitos de ellos dos", acotó, dando a entender que hay un amorío.

"¿Están juntos?", indagó, punzante, Noe Antonelli. "Yo no puedo decirlo, que lo digan ellos. ¿Se imaginan los hijitos?", contestó Romina. "¿Por qué tienen miedo de decir que están de novios?", retrucó Robertito. "A veces no decís que estás de novia porque no tenés nada fijo. Cuando no tenés nada seguro, no lo podés decir. Te estás conociendo... Y no lo decís porque a veces te quemás si te estás conociendo con muchos", remató la invitada.