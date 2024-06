La drástica decisión que tomó La Tora al enterarse del romance entre Coti Romero y Nacho Castañares

Sin embargo, quien no tomó nada bien esta noticia fue La Tora, ex novia de Nacho y amiga de Coti. “Lo que sí sé es que las cosas entre Nacho y La Tora no está muy bien", aseguró Fede Bongiorno en LAM (América).

"Ellos laburan juntos en el streaming, son los dos muy profesionales, entonces no se nota, pero el lunes, por ejemplo, hablaron del cumpleaños de ella y Nacho se cayó callada durante todo ese tiempo”, continuó el panelista.

Y amplió: “El día del cumpleaños de La Tora, parecería que él vio algo que no le gustó, se fue antes y escribió un tweet enojado sobre un circo a las 5am. Casualmente, Coti subió un tiktok hablando de un circo y show” .

Ante todo el revuelo, Fede afirmó que La Tora tomó cartas en el asunto y confirmó: “Hoy me fije, y La Tora dejó de seguir a Coti”.

La Tora dejó de seguir a Coti Romero

Coti Romero enfrentó los rumores de romance con Nacho Castañares: "Estoy muy..."

Romina Uhrig estuvo en el piso de A la Barbarossa (El Trece) y lanzó una bomba. A la ex diputada le preguntaron si Coti Romero está saliendo con Nacho Castañaeres y su respuesta fue sorpresiva: "Yo ya me imagino los hijitos de ellos dos....".

"¿Están juntos?", indagó, punzante, Noe Antonelli. "Yo no puedo decirlo, que lo digan ellos. ¿Se imaginan los hijitos?", reiteró la morocha, dejando en el aire la intriga sobre un amorío explosivo.

El panelista y productor Fede Bongiorno le consultó a Coti Romero respecto a su relación con su ex compañeros de Gran Hermano. La correntina desmintió esa información. "No estoy con nadie... y sinceramente estoy muy agotada mentalmente”, expresó.

De todos modos, hay quienes desconfían de la palabra de la rubia, creen que la relación es incipiente y, por esa razón, no estarían dispuestos a blanquear públicamente lo que les pasa.

Coti y Nacho siempre tuvieron muy buena relación en el reality. Incluso se llegó a hablar de un coqueteo, pero la correntina siguió firme con El Conejo, por entonces su gran amor.