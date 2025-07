Laurita Fernández enterró a Fede Bal tras la foto que recordó junto a ella: su letal declaración

Embed

"Siento que lo hizo como un buen recuerdo", indicó Laurita Fernández. Y luego agregó que al estar soltera no le molestó ese llamativo posteo: "En este momento que estoy sola no incomoda a una pareja ni a nadie, ni a mi tampoco".

"La realidad es que siento que lo hizo con la mejor intención y con buena onda, son lindos recuerdos. Lo tomo así, yo no tengo ni media foto impresa, es muy loco", cerró Fernández antes de ingresar al Teatro El Nacional para la función sobre la curiosa foto que recordó el fin de semana en las redes Fede Bal.

En una nota con Intrusos, Laurita Fernández contó los detalles de su reciente separación del productor Claudio Peluca Brusca, con quien estuvo en pareja más de dos años: "Estamos separados, es muy reciente. Y como todo proceso y separación de un vínculo tan hermoso uno lo va llevando pero sabemos que es lo mejor para los dos. Vamos a seguir trabajando juntos. Armamos un equipo que yo lo siento como el alma del programa, es un motor re importante", aclaró la actriz y conductora.

laurita fernandez fede bal bailando.jpg

La foto del recuerdo que subió Fede Bal de Laurita Fernández y despertó total asombro

Fede Bal, conductor de Resto del Mundo (El Trece), decidió subir varias historias con algunas fotos en papel capturadas con su celular y se destaca entre ellas un particular recuerdo.

Se trata de la época en que fueron pareja de certamen en el Bailando por un sueño con Laurita Fernández, quien luego de su novia. En la imagen que subió también estaba Mati Napp, coach de los dos en el programa que conducía Marcelo Tinelli.

La imagen generó todo tipo de especulaciones y gran repercusión. Fede y Laurita fueron una de las parejas más destacadas del certamen e iniciaron ese romance en 2017 luego de que él se separó de Barbie Vélez y ella del productor de ShowMatch, Federico Hoppe. Un año después de confirmar el noviazgo, Fede y Laurita se separaron en medio de un gran revuelo mediático.

“No estamos más juntos. Decidimos terminar la relación porque lo intentamos y no funcionó. Es mejor estar separados. No estamos más juntos hace un tiempo, no mucho, pero hace un tiempo. Hay mucho amor y fue todo en buenos términos, algo muy hablado”, dijo por aquel entonces la bailarina.