La sorpresiva foto que compartió Fede Bal con Laurita Fernández: ¿sigue enamorado?

La historia que compartió Fede Bal llamó la atención en todos sus seguidores ya que justo se da en el contexto que Laurita Fernández confirmó de manera pública su reciente separación del productor Claudio Peluca Brusca.

"Y como todo proceso y separación de un vínculo tan hermoso uno lo va llevando pero sabemos que es lo mejor para los dos", dijo la actriz de la obra La cena de los tontos.

Ante esta situación, algunos tomaron como un guiño de Fede a Laurita al revivir aquellos momentos que compartieron juntos como novios aunque ella relación terminó en medio de un gran revuelo mediático.

“No estamos más juntos. Decidimos terminar la relación porque lo intentamos y no funcionó. Es mejor estar separados. No estamos más juntos hace un tiempo, no mucho, pero hace un tiempo. Hay mucho amor y fue todo en buenos términos, algo muy hablado”, reconocía la actriz sobre el final de su romance con Fede Bal.

Hace unos días el actor recordó el curioso y polémico consejo que le dio Santiago Bal antes de morir cuando se encontraba atravesando una crisis con una pareja y él le comentó de esa situación que vivía.

"Esto nunca lo conté. Yo en un momento estaba muy mal con una novia, muy polémico todo. Salió en la tele. Uno de los momentos más oscuros de mi vida", dijo Fede en su visita a Terapia picante. Y contó qué le había dicho su padre a modo de consejo por aquel entonces: "Hácele un hijo. Tengan un hijo. Soluciona todo”.

fede bal foto de laurita fernandez cuando estaban de novios.jpg

Fede Bal mostró el video más escatológico en un baño de Tokio

Fede Bal, conductor del programa Resto del Mundo (El Trece), compartió su experiencia más increíble sentado en un sanitario inteligente en Tokio, Japón, y causó la total sorpresa de sus televidentes al grabarse haciendo sus necesidades.

“La joya de los hoteles de Tokio es cuando vos vas al baño, es una experiencia completamente distinta”, comentó el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal.

“Acá los inodoros se llaman Toto y es una marca muy importante y hacen prácticamente todo por vos. No tienen bidet porque lo tienen incorporado, es realmente increíble", se sorprendió el animador y actor.

Y remarcó a puro elogio por el desarrollo tecnológico del inodoro: "Tiene todo un control donde ya tenés un simbolito del culito, que es internacional, se entiende que tocas ahí y empieza a lavarte”.

“Ya cuando te sentás, el inodoro registra tu peso y te hace como si fuera un prelavado, como un rocío de desinfección, maravilloso. Tiene doble chorro y podés ver la presión y manejando la posición”, finalizó su explicación sin censura Fede Bal.