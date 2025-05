Lauty Gram reveló el detalle jamás contado sobre la feroz pelea entre Luchi y Chiara en Gran Hermano: "Me dio bronca..."

Embed

“Después de ese ‘Congelados’ que entré, no me acuerdo qué día, fue la fiesta y ahí Chiara le dijo a Luchi lo de la China. Menos mal que entré, imaginate, ahí aislada se iba a hacer ‘la re cabeza’, imaginate que le tiran esa…”, confió molesto por la jugada de Mancuso para mortificar y debilitar a Luchi.

Consultado entonces por la tremenda chicana de Chiara, Lauty Gram fue contundente. “Me dio una bronca... una bronca. Y todos me vinieron a comentar los TikToks con mensajes como: ‘Saquemos a Chiara’, ‘Saquemos a Chiara’. Y bueno, ahí empezó la campaña y la sacaron, y se fue”, reveló entonces su manera de participar indirectamente en el reality para bancarla a su chica y sacar de competencia a Mancuso.

lauty-gram-lucia-gran-hermano.jpg

Gran Hermano 2024: Chiara le pegó a Lucía donde más le duele y la fulminó con una frase sobre la China Suárez

Las cosas entre Chiara Mancuso y Lucía Patrone de un momento para el otro se pusieron más que mal dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe). Fue así que en la fiesta de la casa luego de la visita de Lauty Gram, su tenso vínculo se fue al tacho cuando la morocha le mencionó a la China Suárez, la ex de su novio, en plena discusión.

Todo comenzó cuando Mancuso, desde el sillón de la fiesta, empezó a provocar a Lucía: "Quién la conoce, quién es. Nadie. Reemplazante, suplente. Entró después de dos meses, quién la conoce".

"Vos a mí no me callás, pendeja", siguió Chiara, a lo que Patrone le respondió con un comentario irónico: "Calladita sos más linda, hermosa".

Ahí, sin vueltas, la morocha lanzó: "Seguro el otro volvió con la China. Aguante la China, aguante".

Más tarde, Luchi fue hasta la habitación para hablar con Juan Pablo De Vigili y él le comentó: "Me re calenté por lo que te dijo. No se hace eso". "Por favor, no lo repitas. A nadie", le contestó Patrone.

"Ya está, quedó ahí. Pero yo lo escuché. Lo sentí como que quiso rebajarme y no pudo. De alguna manera, me quiso hacer sentir mal y no lo va a lograr. Yo jamás le diría algo para hacerla sentir mal ni para hacerla sentir menos que otra mina", remarcó Lucía.